El Mides unifica sus líneas de ayuda para reportar personas en situación de calle: guía de contactos

Luego de presentar una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicó que unificó las vías de contacto para reportar personas en situación de calle bajo el número 365.

"Tras un procedimiento de evaluación de las vías de contacto utilizadas, se tomó la resolución de unificar los números para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público", informó la cartera.

Así, el Mides lanzó la línea 0800 365 0 para dar información sobre personas en situación de calle por vía telefónica y 091 365 000 en Whatsapp.

Por el momento, el número anterior, 0800 8798, que es la vía de contacto utilizada en el 70% de los casos, seguirá activa mientras se redirecciona al nuevo canal. En tanto, en el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 9.1.1.

"Las y los uruguayos hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir", sentenció el ministerio.

Peatones caminando frente a la fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social en Avenida 18 de Julio en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Vivir en la calle no es una opción": las medidas del Mides

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, presentaron el pasado martes una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle. "Vivir en la calle no es una opción", aseguró el mandatario.

En la conferencia se anunciaron algunas de las más de 40 medidas que, según Civila, ya se empezaron a implementar o se pondrán en marcha en los próximos meses. El objetivo central es no reducir los operativos al invierno sino extenderlos durante todo el año y que tengan varias aristas y no solamente un traslado de la calle al refugio para luego volver a salir.

Orsi aclaró que seguirán en marcha la aplicación de la ley de faltas así como la internación compulsiva en los casos en que se requiera. Además, se valoró la alerta roja que se aplicó en 2025 para la cual se utilizó un plan de evacuación durante todo el invierno, con un aumento de los cupos en los refugios. Sin embargo, la idea es "perfeccionar" lo que ya existe y "encontrar una vuelta para que esto deje de ser un espiral".

Ampliación de cupos en refugios y lanzamiento del proyecto "Habitar, convivir y producir"

Civila aseguró que "Uruguay por primera vez va a presentar una estrategia integral para un rumbo claro en un problema que tiene hace muchísimo tiempo".

"Es la primera vez que un presidente de la República se pone al frente de una acción de este tipo", dijo en referencia a Orsi, y agregó: "Le da mucho respaldo al accionar del Mides y de todo el Estado para afrontar una situación dura".

El ministro de Desarrollo Social aseguró que la administración anterior dejó 5.000 plazas en refugios y actualmente hay 8.000, que pueden ampliarse en un plan de evacuación como el del año pasado, agregando centros.

Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Además, se prevé que la cobertura sea de 24 horas, no solo con refugios abiertos sino con funcionarios recorriendo, caminando o en camioneta, los barrios para mejorar la captación. Entre otras medidas, se lanzará una aplicación en la que se podrá hacer reportes de personas durmiendo en la calle.

También se prevé ampliar la cobertura respecto a la adicción a las drogas en articulación con ASSE y la Junta Nacional de Drogas. Asimismo, se prevé "reconvertir plazas de contingencia, de respuesta de refugios, en vivienda con acompañamiento social". "Ese cambio va a abarcar a más de 3.000 personas en 2028. Es un cambio histórico", sentenció el ministro.