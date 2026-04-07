"Vivir en la calle no es una opción": Orsi y Civila anunciaron medidas para "un problema que no es chico"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, presentaron este martes una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle. "Vivir en la calle no es una opción", aseguró el mandatario.

En la conferencia se anunciaron algunas de las más de 40 medidas que, según Civila, ya se empezaron a implementar o se pondrán en marcha en los próximos meses. El objetivo central es no reducir los operativos al invierno sino extenderlos durante todo el año y que tengan varias aristas y no solamente un traslado de la calle al refugio para luego volver a salir.

Orsi aclaró que seguirán en marcha la aplicación de la ley de faltas así como la internación compulsiva en los casos en que se requiera. Además, se valoró la alerta roja que se aplicó en 2025 para la cual se utilizó un plan de evacuación durante todo el invierno, con un aumento de los cupos en los refugios. Sin embargo, la idea es "perfeccionar" lo que ya existe y "encontrar una vuelta para que esto deje de ser un espiral".

"Tenemos que resolver un problema que no es chico. No son unos cuantos cientos ni de unos pocos miles, el problema es mucho más grande y los números lo indican. No es un problema de acá a la vuelta, de Montevideo, es un problema de carácter internacional", aseveró el presidente.

Explicó, por ejemplo, que en la última década la cantidad de gente durmiendo en la calle se triplicó. Son personas que, en más del 60%, "pasaron por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) o el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)". A esto lo acompaña "un problema de adicciones que es serio", así como de salud mental. También hay personas que, producto de la "presión del narcotráfico en algunos barrios", abandonaron sus hogares.

Hay de fondo "un problema de seguridad, de salud, de vivienda", en definitiva, "un problema social".

"En el último invierno decidimos hacer frente con un plan de emergencia. Hemos resuelto trabajar eso en su debido momento pero también apuntar a las situaciones más complejas, de carácter estructural", y dejar los "parches", explicó Orsi, quien reconoció que "es difícil llegar al punto cero", lo que implicaría resolver el problema totalmente, pero sí se puede "amortiguar esta situación que nos rompe los ojos y nos rompe el alma".