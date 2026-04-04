Lema acusa "postura infantil" en el tratamiento de personas en calle y dijo que Sánchez "está más preocupado por las encuestas"

El exministro de Desarrollo Social y actual senador del Partido Nacional, Martín Lema, aseguró que el gobierno está actuando de forma “infantil e irresponsable” en lo que refiere a la gestión de las personas que viven en la calle y señaló “cortocircuitos” dentro del oficialismo. “Hay una descoordinación y hay una postura infantil que, evidentemente, agrava el problema. Vamos a pedir al gobierno que tome seriedad en el tema y que empiece a actuar en forma coordinada y articulada”, expresó en diálogo con El País.

En esa línea, apuntó directamente contra el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sostuvo que está “más preocupado por las encuestas que por gobernar”. “En vez de que haya dirigentes oficialistas, en algún lado preocupados por las encuestas, en el otro tirando al boleo un comentario me parece que es un tema que requiere un abordaje con otro tipo de responsabilidades y con otro tipo de empatía”, agregó luego.

Esta semana varios dirigentes del Frente Amplio se expresaron sobre el tema. Quien dio el puntapié fue el exsenador Rafael Michelini en su cuenta de X, pero luego le siguieron los legisladores Julieta Sierra y Gustavo González.

Lema sintetizó que las declaraciones de Sánchez le generan “preocupación”. En lugar de abordar los problemas de convivencia que cada vez son más frecuentes, dijo, “lo que quiere es defender al gobierno porque sí”. “Me parece que no toman conciencia ni dimensión de los problemas”, expuso.

El senador hizo especial énfasis en que para trabajar esta problemática tiene que haber mecanismos interinstitucionales aceitados, puesto que “hay problemas de salud mental y hay problemas de extrema exclusión” que deben ser abordados por los organismos.

Destacó que durante su gestión se trabajó con ASSE para aumentar la capacidad de atención a personas con adicciones, se absorbió por parte del Mides la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado buscando darle una impronta social y se coordinó con el Ministerio de Salud Pública, Vivienda y Defensa. También hizo hincapié en el rol del Ministerio del Interior, que “tiene que hacer valorar la fuerza pública cuando no se da un uso debido de los espacios públicos” así como debe aplicar la ley de hospitalización involuntaria en los casos en los que sea necesaria.