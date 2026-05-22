Ministerio del Interior explicó los motivos para que hinchas de Corinthians salgan antes que los de Peñarol

Luego de finalizado el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores, se registraron serios incidentes entre hinchas del Carbonero y la Policía que derivaron en represión con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos, lo que generó la molestia en la entidad mirasol por el accionar con los parciales que intentaron salir del escenario una vez finalizado el encuentro cuando previo al cierre del juego y por la red de parlantes del estadio se había anunciado que los hinchas del Timao iban a ser los primeros en salir.

En la mañana de este viernes se llevó a cabo una reunión entre el ministro Carlos Negro, los responsables de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Guardia Republicana y se informó que "finalizadas las actuaciones cuatro efectivos resultaron lesionados. Se brindó asistencia y recibieron alta en el lugar", mientras que "dos equinos recibieron cortes superficiales".

Por la tarde, desde el Ministerio del Interior se emitió un comunicado donde se reforzó que la decisión de que salieran antes los hinchas de Corinthians ya había quedado estipulado desde antes en reuniones donde participaron "representantes del club locatario, la Conmebol y demás actores, de acuerdo a lo que establece la reglamentación de la Confederación Sudamericana".

A su vez, en el mismo documento se dejó constancia de los motivos por los que se decidió que fueran los parciales visitantes los primeros en retirarse: "Para arribar a esa definición se analizaron las siguientes condiciones: las características del escenario deportivo, el relacionamiento entre ambas parcialidades, la cantidad de público visitante, los antecedentes en partidos anteriormente disputados, el tiempo de evacuación y las vías de salida existentes, entre otros factores".

Los hinchas de Peñarol en la tribuna tras el lanzamiento de gases lacrimógenos. Foto: El País.

Además subrayó que "previo a la finalización del encuentro se realizó la respectiva comunicación por altoparlante, y se indicó que la parcialidad visitante debía evacuar el recinto en primer lugar, mientras que la locataria debería aguardar la evacuación, lo que comenzó a implementarse tal como estaba planificado".

El comunicado sostiene que "a continuación, se registró un desorden generalizado entre algunos parciales del Club Atlético Peñarol en la tribuna Cataldi, derivando en desmanes y ataques hacia la Policía. En consecuencia, el personal policial debió actuar para reestablecer el orden, utilizando el equipamiento propio de su función", mientras que "simultáneamente, en la tribuna Damiani se registraron incidentes con daños materiales en el tejido perimetral, que también requirieron la intervención policial".

"Como corresponde, se solicitaron informes posteriores a cada unidad interviniente, con el fin de recabar todos los elementos para realizar la evaluación de las actuaciones y determinar eventuales responsabilidades. El Ministerio continuará trabajando con las instituciones competentes para fortalecer los procedimientos de coordinación y articulación en los espectáculos deportivos", sostienen desde la cartera.

"En las últimas horas hemos mantenido, nuevamente, contactos con las autoridades del fútbol y procuramos avanzar en un conjunto de propuestas planteadas en el Plan Nacional de Seguridad Pública, así como en otras que puedan surgir. La cartera reafirma así su compromiso con la seguridad en los espectáculos deportivos con el objetivo de proteger a todas las personas asistentes, prevenir enfrentamientos entre parcialidades y garantizar el normal desarrollo de las actividades en un marco de paz y convivencia", finalizó.