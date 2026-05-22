Ministerio del Interior se reunió tras incidentes en el partido de Peñarol por Copa Libertadores: qué se habló

Los incidentes que se registraron en la noche del jueves luego del partido que jugaron Peñarol y Corinthians por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo generaron una reunión de carácter urgente en el Ministerio del Interior.

Es que una vez finalizado el encuentro, la parcialidad de Peñarol intentó dejar el escenario cuando los primeros en retirarse —tal como se había estipulado en las reuniones previas de seguridad— iban a ser los simpatizantes del club brasileño.

Desde la institución Mirasol afirman que no entienden esa medida tomada por las autoridades, mientras que desde la cartera manifestaron que eso fue lo que quedó acordado en las reuniones que se mantuvieron en los días previos al encuentro con participación del Ministerio del Interior, los dos clubes participantes y la Conmebol.

Por otra parte y a cuenta del comunicado que el organismo estatal emitirá este viernes, se manifestó que el reporte fue de cuatro efectivos heridos y dos equinos lastimados, mientras que no hay reporte de personas heridas ya que al no haberse hecho las correspondientes denuncias se desconocen esos datos.

La represión de la Policía en las tribunas del Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Lo cierto es que hubo varios hinchas de Peñarol que resultaron heridos en medio de la represión de la Policía en las afueras de la Tribuna José Pedro Damiani y dentro de la Washington Cataldi y Frank Henderson, donde también ingresó la Guardia Republicana.

“La Policía tiene la potestad de ingresar a las tribunas si hay desmanes y eso fue lo que pasó”, dijeron desde el Ministerio del Interior a Ovación.

A raíz de estos hechos se espera también que en las próximas horas se pueda llegar a dar una reunión entre el ministro del Interior, Carlos Negro, y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien este viernes se mostró muy crítico tras el operativo de seguridad desplegado.

Además, desde la cartera se informó que aún no se dará a conocer el resultado del operativo ya que “aún no están todos los elementos arriba de la mesa” por lo que se espera que reunir a todas las partes involucradas para llegar a un diagnóstico acerca de lo ocurrido en la noche del jueves en el Estadio Campeón del Siglo.