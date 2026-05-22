“Rehenes de malas decisiones”: duro comunicado del gremio de la Republicana por incidentes en partido de Peñarol

El Sindicato de la Guardia Republicana se pronunció este jueves mediante un comunicado oficial luego de los incidentes registrados al finalizar el encuentro entre Peñarol y Corinthians en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas y efectivos policiales.

A través de sus redes sociales, la Comisión Directiva de Unión de Policías de Guardia Republicana sostuvo que las decisiones tomadas durante el operativo “vuelven a poner sobre la mesa una realidad que muchos intentan ocultar”, y aseguró que las determinaciones en este tipo de procedimientos “no las toma el funcionario que está en la primera línea, sino el mando operativo a cargo del dispositivo de seguridad”.

En el texto, el sindicato explicó que es el jefe operativo quien planifica, dirige y ordena el accionar policial, además de definir cuándo avanzar, reprimir y qué herramientas utilizar durante los procedimientos.

También remarcaron que el uso de munición menos que letal, gas lacrimógeno y otros elementos antidisturbios responde a órdenes jerárquicas y no a decisiones individuales de los efectivos que intervienen.

El comunicado también cuestionó la estrategia aplicada tras el partido y señaló que “debía aplicarse el sentido común”, desalojando primero a la parcialidad perdedora, como ocurre habitualmente en clásicos o finales. “Una vez más, la gente y los propios funcionarios policiales terminamos siendo rehenes de malas decisiones y estrategias operativas equivocadas”, expresaron.

COMUNICADO 📢

Lo ocurrido ayer en el partido entre @OficialCAP Vs @Corinthians por la @Libertadores, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchos intentan ocultar: las decisiones operativas en un procedimiento policial no las toma el funcionario que está en la primera… pic.twitter.com/PTW3hcOWLt — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) May 22, 2026

Además, el sindicato reclamó consecuencias para los responsables del operativo y pidió una “re instrucción y análisis serio” de lo sucedido, argumentando que el procedimiento terminó con policías heridos, equinos lesionados y civiles afectados.

Por otra parte, la Unión de Policías de la Guardia Republicana respaldó públicamente al ministro del Interior, Carlos Negro, “si decide relevar a los mandos que vienen fallando desde hace tiempo en este tipo de eventos”, señalando errores en la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad.

Cabe mencionar que en la mañana de este viernes la Jefatura de Policía de Montevideo divulgó un comunicado en el que repasa lo sucedido tras el encuentro de Copa Libertadores: "Finalizadas las actuaciones cuatro efectivos resultaron lesionados. Se brindó asistencia y recibieron alta en el lugar", comienza diciendo la comunicación que agrega: "En tanto dos equinos recibieron cortes superficiales".

"Una vez finalizado el encuentro deportivo, se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi, provocando daño en candado del portón no habilitado, hacia la calle Pasaje el Hornero, arrojando objetos y arremetiendo contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso", explicó el organismo.