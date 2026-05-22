Gobierno pidió al Congreso de Intendentes que las comunas compren a Ancap una cuota de portland para sus obras

El gobierno le solicitó al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometan a comprar una cuota del portland que utilizan para sus obras departamentales.

El planteo fue realizado a través de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a través de una carta que envió este viernes al presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista y jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera.

En la misiva de tres páginas, a la que accedió El País, la secretaria de Estado pidió que se destine parte de la próxima sesión del Congreso de Intendentes para presentar su propuesta de acuerdo. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Génesis de la propuesta

La ministra Cardona relató que esta propuesta surge luego de una reunión mantenida el 11 de marzo con Olivera y otros representantes de Paysandú a raíz de una situación —pérdidas millonarias que arrastra la industria del portland de Ancap— que "debe ser abordada con preocupación de carácter nacional".

Y por ello, la jerarca aseguró en su carta que el Congreso de Intendentes "representa un ámbito natural y estratégico para articular compromisos concretos que contribuyan a consolidar e incrementar la demanda de este insumo".

Por último, recordó que la administración de Yamandú Orsi ha realizado "el mayor nivel de transferencias desde el gobierno central hacia los departamentos en la historia del país".

"Esta valoración supone también una corresponsabilidad: es positivo que las definiciones adoptadas por los gobiernos departamentales en materia de contratación y compras públicas converjan con los objetivos estratégicos del gobierno nacional, no solo como coherencia institucional sino como condición necesaria para que las políticas públicas puedan ejecutarse de manera efectiva en el territorio", sostuvo y concluyó que "optar por el portland producido por Ancap en las obras departamentales, es, en ese sentido, una expresión concreta de esa articulación".