Gobierno apuesta a digitalización y la IA para impulsar negocios y modernizar el Estado: "Lo peor es trasladar incertidumbre"

La transformación digital, el desarrollo de infraestructura tecnológica, la Inteligencia Artificial (IA), la conectividad y la cooperación público-privada aparecieron como algunos de los principales ejes de discusión durante un encuentro que reunió a autoridades, representantes internacionales y organismos multilaterales. En ese marco, el secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España, Antonio Hernando, expusieron -en un evento realizado por Certal- sobre los desafíos que enfrentan los países en un escenario marcado por cambios tecnológicos acelerados, tensiones geopolíticas y la necesidad de adaptar las políticas públicas a la nueva economía digital.

Sánchez sostuvo que Uruguay enfrenta una coyuntura internacional particularmente compleja por tratarse de “un país pequeño y abierto”, donde las decisiones globales tienen impacto directo sobre la economía y el desarrollo local.

En ese contexto, sostuvo que las instituciones democráticas y los sistemas políticos deben adaptarse a una realidad mucho más dinámica. “Hay necesidad de que las instituciones de la democracia se acostumbren a este mundo”, indicó, y agregó que los gobiernos tienen que reaccionar frente a una ciudadanía que demanda respuestas inmediatas en un escenario donde “los cambios tecnológicos abruptos cambian las relaciones entre los países”.

Sánchez planteó que hoy existe una “fascinación por comparar” los movimientos geopolíticos globales y advirtió sobre una “guerra fría tecnológica” entre Estados Unidos y China. A su entender, ambas potencias disputan materiales críticos, capacidades regulatorias, energía y dominio tecnológico en áreas como biotecnología, ciberseguridad y manejo de datos.

El jerarca remarcó además la necesidad de Uruguay de "avanzar en un relacionamiento internacional equilibrado con los diferentes centros de poder”. En esa línea, afirmó que el país mantiene “buen relacionamiento con Estados Unidos y China”, mientras que con Europa existe “un vínculo de valores, principios y miradas”.

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

En esa línea, Sánchez definió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como “un punto de inflexión” y lo vinculó con la defensa del multilateralismo en un escenario internacional atravesado por incertidumbre y tensiones geopolíticas.

“Uruguay avanza hacia el mayor grado de soberanía que se puede construir en una disputa geopolítica global como proveedor de energías limpias y recursos críticos para el desarrollo de la IA”, afirmó, aunque advirtió que el país debe actuar “con cautela” para generar cooperación internacional.

En materia tecnológica, destacó el desarrollo de infraestructura digital impulsado en los últimos años y puso énfasis en el despliegue de fibra óptica. “Más del 90% de los hogares uruguayos tienen acceso a fibra óptica”, indicó, y consideró que esa infraestructura constituye la base para el desarrollo de nuevos negocios y actividades vinculadas a la economía digital.

“Sin una base digital nada va a ser posible en el mundo que se viene para optimizar recursos”, señaló.

El secretario de Presidencia también hizo foco en el impacto de la IA sobre el empleo y las pequeñas y medianas empresas. “La gente quiere que sea una oportunidad”, afirmó, y remarcó que las nuevas tecnologías deben servir para “trabajar mejor”, liberar tiempo y permitir que las empresas “puedan escalar su producción para sumar más en el mercado global”.

“Lo peor que podemos hacer con los desafíos de la IA desde el sistema político es trasladar incertidumbre”, expresó. “No debemos contribuir al miedo y (debemos) generar certezas”, agregó.

Por su parte, Cardona centró su exposición en la necesidad de fortalecer la integración regional, impulsar la cooperación público-privada y posicionar a Uruguay como un hub regional de desarrollo tecnológico.

En ese marco, remarcó que las empresas públicas deben tener un rol central en la estrategia de desarrollo tecnológico y digital del país. “UTE y Antel deben trabajar de manera interrelacionada”, afirmó.

Cardona aseguró que Uruguay tiene condiciones para posicionarse como un centro regional de desarrollo gracias a su “estabilidad democrática y macroeconómica, política de diálogo, base de telecomunicaciones y energía renovable”.

Fernanda Cardona. Foto: Presidencia.

Además, destacó que el 96% de la demanda eléctrica del país se abastece con fuentes renovables y aseguró que Uruguay “está preparado” para escalar en el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos y digitales.

La jerarca también hizo referencia a la cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea, y sostuvo que los acuerdos internacionales deben traducirse en “proyectos completos”. En esa línea, planteó que existen desafíos vinculados a protección de datos, ciberseguridad y metodologías de trabajo que Uruguay debe abordar desde una lógica coordinada entre Estado y sector privado.

La ministra sostuvo además que Uruguay debe cuidar su soberanía digital y administrar estratégicamente los datos públicos. “Es importante tener los datos actualizados y a tiempo”, indicó.

En cuanto a telecomunicaciones, adelantó que el gobierno analiza “un nuevo llamado de espectro” y remarcó la importancia de continuar tomando decisiones estratégicas en materia energética y tecnológica.

“No tomar decisiones en energía en este momento es una decisión política”, expresó. “Si no se hace, se pierde dinero y oportunidades”, agregó.

En tanto, Menoni enfocó su exposición en el proceso de transformación digital del sector turístico y en la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para posicionar a Uruguay como un destino competitivo.

Según explicó, el ministerio viene avanzando en la digitalización de procesos internos y servicios vinculados a la actividad turística. Entre otros aspectos, mencionó el desarrollo del registro de operadores turísticos, la firma digital de resoluciones ministeriales y la eliminación progresiva del intercambio en papel.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

En materia de promoción internacional, Menoni sostuvo que Uruguay debe competir “por valor y no por precio”.

El ministro indicó que uno de los desafíos pasa por abandonar la dependencia de medios tradicionales de promoción y avanzar hacia herramientas digitales que permitan medir resultados de manera más eficiente.

Según sostuvo, las plataformas digitales permiten medir mejor el impacto de las campañas y optimizar el uso de los recursos públicos para “hacer más eficiente el gasto”.

Visión internacional

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España, Antonio Hernando, sostuvo que la revolución digital y el desarrollo de la inteligencia artificial representan uno de los procesos más disruptivos de la historia reciente.

“La IA ha cambiado nuestras vidas, la democracia, las relaciones de poder y la economía. Lo ha cambiado todo”, afirmó.

Hernando indicó que España logró posicionarse entre “los tres países mejor conectados del mundo” tanto en 5G como en fibra óptica de banda ancha, y remarcó que uno de los principales objetivos fue reducir la brecha entre zonas urbanas y rurales.

“Había territorios donde no era rentable poner antenas o fibra óptica”, señaló.

Según explicó, tras la pandemia el gobierno español impulsó un amplio plan de desarrollo digital, destinando una parte importante de los recursos a reducir la brecha digital.

Antonio Hernando. Foto: CERTAL.

Actualmente, afirmó, la cobertura 5G supera el 96% del territorio español y la conectividad rural se ubica incluso por encima de la de Alemania.

“La conectividad se ha convertido en un elemento más de la dignidad. No podemos consentir que esta revolución deje perdedores”, sostuvo.

Hernando advirtió además sobre los riesgos asociados al uso indiscriminado de la inteligencia artificial y sostuvo que el desafío pasa por construir gobernanza y marcos regulatorios adecuados.

“La IA puede ser el mejor de nuestros sueños o la peor de nuestras pesadillas”, agregó.

Finalmente, defendió la necesidad de avanzar hacia una “soberanía tecnológica” y aseguró que la transformación digital debe estar guiada por principios democráticos y valores humanos.

“No tengamos miedo. Es una oportunidad para la humanidad”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que el cambio “tiene que depender de la política y no solamente de las empresas”.