Cómo usar la IA Claude para mejorar tu situación de deudas, el uso de la tarjeta de crédito y generar ingresos extra

En el mundo de las finanzas hay mecanismos para diagnosticar gastos y detectar patrones de consumo que muchas veces pasan desapercibidos. Esta vez vamos un paso más allá y nos vamos a concentrar en Claude (la Inteligencia Artificial desarrollada por Anthropic), aplicada a tres usos específicos que generan resultados prácticos bastante rápido.

Pero antes de entrar en esos ejemplos conviene entender, al menos de manera general en este Finanzas de Bolsillo, con qué tipo de herramienta estamos interactuando.

¿Qué es Claude?

Claude es uno de los modelos de lenguaje más avanzados disponibles hoy y tiene una característica que, en temas financieros, resulta particularmente valiosa: suele ser más preciso, más cauteloso con sus afirmaciones y menos propenso a completar los vacíos con información inventada cuando no tiene datos suficientes como otras IA. No va a decirte qué acciones comprar ni va a anticipar el próximo movimiento del dólar, pero sí puede procesar información compleja, ordenar escenarios posibles, formular preguntas inteligentes y ayudarte a pensar decisiones con más claridad.

La herramienta se puede usar gratis desde claude.ai y no requiere instalar nada. Antes de empezar, sin embargo, conviene tener presente una regla básica: nunca ingresar datos sensibles reales (números de cuenta, contraseñas, documentos o información personal crítica). Para aprovechar el potencial de estas herramientas no hace falta exponer ese tipo de información. Lo que sí hace falta es algo mucho más simple y escaso: buenas preguntas. Comencemos con el primero de los tres ejemplos que nos ayudarán a entender y aplicar estas ventajas que la IA nos ofrece.

Deudas

Hay algo que muchos deudores prefieren “negar”: el cálculo real de la deuda, que no es la cuota que aparece todos los meses en el resumen, sino el costo total a lo largo del tiempo. No suele ser por desinterés, sino porque la matemática financiera rara vez es intuitiva.

Inteligencia Artificial Foto: Canva

Ahí es donde una herramienta como Claude resulta sorprendentemente útil, ya que puede hacer ese cálculo en segundos. Pero lo más interesante no es el número que devuelve sino la conversación que se abre después, cuando finalmente ves cuánto te cuesta cada deuda en términos reales y aparece una pregunta estratégica que muchas personas nunca se hacen: ¿en qué orden conviene atacarlas?

Un prompt posible podría ser el siguiente (reemplazando los números propios en las X):“Tengo tres deudas activas: tarjeta de crédito con saldo de $X al 70% anual, crédito personal de $X en cuotas al 30% anual del que me quedan 8 cuotas, y $X que le debo a un familiar sin interés pero que me genera incomodidad. Puedo destinar aproximadamente $X por mes al repago además de los mínimos actuales. Quiero salir de esto en el menor tiempo posible pagando la menor cantidad de intereses. ¿Cuánto me está costando cada deuda realmente y qué estrategia me recomendás?”.

La respuesta que vas a obtener no suele ser solo un cálculo, sino algo más parecido a un mapa de situación con distintos caminos posibles.

Tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito es, probablemente, uno de los instrumentos financieros peor utilizados. El diferimiento del resumen, los cargos que se acumulan sin que los veamos, los programas de puntos que crecen silenciosamente sin que sepamos si tienen valor real, o las compras en dólares con distintos tipos de cambio según el banco; todo eso forma una maraña de variables que hace que usar la tarjeta sin entenderla termine siendo, muchas veces, una forma bastante silenciosa de perder dinero.

Lo más potente de Claude en este caso es que podés subir directamente el resumen de tu tarjeta en PDF y pedirle que lo analice en detalle. Eso elimina el paso de tener que resumir o categorizar vos mismo y le da a la IA los números reales con los que trabajar. Un prompt posible podría ser: “Te adjunto el resumen de mi tarjeta de crédito del último mes. Quiero que lo analices como si fueras un auditor financiero. Identificá: cargos fijos que quizás estoy pagando sin darme cuenta o sin usar, si hay algún patrón de gasto que me esté costando más de lo que creo, si los puntos acumulados tienen valor real considerando cómo gasto o si básicamente los estoy regalando, y cualquier otra cosa que te llame la atención. Pago el resumen completo todos los meses. Al final dame tres acciones concretas que haría si estuviera en mi lugar”.

Pago con tarjeta de crédito. Foto: AFP

Claude suele formular preguntas de seguimiento (qué gastos podrían pagarse por otro medio, qué cargos recurrentes podrían revisarse, qué valor real tienen los puntos acumulados según el tipo de consumo). En ese intercambio aparece algo que muchas personas no habían considerado: que la tarjeta de crédito, bien entendida, puede dejar de ser una herramienta reactiva para convertirse en un instrumento deliberado de gestión del flujo de caja.

Ingresos extra

Este suele ser el bloque que más conversaciones genera cuando aparece en una charla sobre finanzas personales. La mayoría de las personas tiene la intuición de que podría generar más ingresos, pero no sabe por dónde empezar ni si aquello que sabe hacer tiene valor real en el mercado. En ese punto Claude puede funcionar como un espejo bastante preciso.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

Un ejemplo de prompt podría ser el siguiente: “Quiero explorar opciones para generar ingresos extra. Te doy mi perfil para que lo analices: trabajo como [profesión] hace [X años] y en ese rol manejo [habilidades específicas, por ejemplo: Excel avanzado, redacción de informes, trato con clientes, coordinación de equipos]. Fuera del trabajo [actividad o habilidad, aunque parezca irrelevante]. También tengo conocimientos de [idiomas, herramientas, hobbies técnicos]. Mis restricciones son: [tiempo disponible por semana], [si podés o no tener clientes en relación de dependencia según tu situación laboral], y me interesa especialmente generar algo en dólares o que tenga cierta estabilidad. ¿Qué opciones reales ves, cuál tiene la menor barrera de entrada para mi perfil y cómo empezaría con la primera?”. [En base a La Nación/GDA]