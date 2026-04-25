Autoridades no lograron localizar al puma tras "rastrillaje intensivo"; las recomendaciones a la población

Vecinos de Lomas de la Tahona advirtieron este sábado por un nuevo avistamiento del ejemplar de puma que se busca desde hace algunas semanas en Canelones. Tras una jornada de búsqueda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal emitieron un comunicado en el que informan a la población que luego de un "rastrillaje intensivo" no lograron localizarlo y dan una serie de recomendaciones.

El comunicado indica que el avistamiento se dio sobre las 09:30 horas por parte de dos personas en Lomas de la Tahona. Asimismo, señala que tras el llamado se activó un operativo conjunto que incluyó un "rastrillaje intensivo en toda el área, a pie y utilizando drones con tecnología térmica, con el objetivo de localizar al animal y garantizar la seguridad de la población".

Las autoridades exhortan a la población a:



Dar aviso inmediato al 911 ante cualquier nuevo avistamiento.

No intentar acercarse, tocar ni interactuar con el animal.

Mantener distancia y permitir la actuación de los equipos especializados en fauna.

Asimismo, recuerdan que la tenencia de animales silvestres es ilegal en Uruguay de acuerdo a lo establecido por la Ley N.º 9.481.

Esta mañana, Esteban Vieta, titular del Instituto de Bienestar Animal (INBA), dijo a El País que la grabación permitió confirmar que se trata efectivamente de un ejemplar de puma. La identificación de la especie había sido puesta en duda por algunos técnicos, ya que las imágenes anteriores no eran lo suficientemente claras.

El comunicado señala que seguirán trabajando de forma coordinada y se mantendrá informada a la población ante cualquier novedad relevante.