Reapareció el puma en Canelones: vecinos lo vieron en campo de golf de Lomas de la Tahona pero aún no fue capturado

Un equipo de técnicos del Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Canelones y el Instituto de Bienestar Animal se encuentra este sábado en el campo de golf de Lomas de la Tahona tras recibir la denuncia de vecinos que avistaron un puma en el predio.

El felino había sido registrado por cámaras de seguridad días atrás en la zona de Villa El Tato, sobre el Camino de los Horneros, en el departamento de Canelones. Desde entonces se dispuso la búsqueda del animal, ya que es peligroso y puede atacar.

Esta mañana, según confirmaron testigos a El País, el animal reapareció en el hoyo 17. Los vecinos llamaron al 911 y también registraron el momento en video.

Los residentes del barrio recibieron un mensaje alertándolos sobre la presencia del felino. Las autoridades piden a la población que no se acerque al animal y que realice las denuncias al 911.

Esteban Vieta, titular del Instituto de Bienestar Animal (INBA), dijo a El País que la grabación permitió confirmar que se trata efectivamente de un ejemplar de puma. La identificación de la especie había sido puesta en duda por algunos técnicos, ya que las imágenes anteriores no eran lo suficientemente claras. Los expertos trabajan en el lugar para dar con la captura del felino.