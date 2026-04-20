Ambiente informó que no se logró hallar al puma suelto en Canelones tras un "operativo de búsqueda exhaustivo"

El Ministerio de Ambiente informó este lunes en un comunicado que, junto a la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se realizó "un operativo de búsqueda exhaustivo" del puma suelto en las inmediaciones de Zonamerica y camino de Los Horneros, cerca del barrio La Tahona, en Canelones.

La cartera señaló que se peinó "la totalidad de la zona donde se reportó la presencia de un ejemplar de puma (Puma concolor)". En ese sentido, dijeron que no se obtuvieron resultados tras esta búsqueda. Aún así, se mantendrá el monitoreo en la zona y continuarán trabajando sobre denuncias concretas.

"Se solicita a la población que, en caso de avistamiento, no se acerque al animal y realice la denuncia a través del 911, al 1828 (teleatención del Gobierno de Canelones) o al WhatsApp 098 490 889 del Ministerio de Ambiente", recuerda el comunicado.

Articulaciones

La presunta presencia del puma en Canelones, derivó en una serie de articulaciones entre instituciones para dar con el animal que, según denuncias realizadas a la Intendencia de Canelones y el INBA fue visto en esa zona.

El Ministerio de Ambiente informó el pasado viernes que se encontraron "huellas que indican que el animal está en la zona informada". Y equipos técnicos del ministerio, comuna e INBA trabajan en conjunto en el caso. "Si alguien ve al animal lo puede reportar al teléfono de Fauna del Ministerio de Ambiente", indicó la cartera.

Esteban Vieta, titular del INBA, instó a la población a que informe de cualquier dato que pueda tener sobre el animal. “Hay diferentes indicios del lugar de donde puede venir el felino, que puede atentar contra un animal o una persona”, dijo Vieta, por lo que llamó a extremar los cuidados.

Esteban Vieta. Foto: Darwin Borreli / El País.

¿Qué dicen los especialistas?

Una de las evidencias que cuentan las autoridades, además de las denuncias de vecinos, es un video de una cámara de seguridad de una empresa que avista a lo que parece ser un felino en horas de la madrugada del pasado jueves. Sin embargo, especialistas no pueden afirmar con ese video que se trate de un puma, especie en extinción en Uruguay.

La bióloga Alexandra Cravino, integrante del Grupo de Biodiversidad y Ecología de la Conservación (Facultad de Ciencias de la Universidad de la República) y del Grupo Interdisciplinario en el Estudio de las Relaciones Humano Animales (Centro Universitario Regional del Este) dijo a El País que "los videos que circulan parecen mostrar a un gatito". "Parecen haber fotos y videos de otras cámaras, pero no hemos accedido a esa información que dicen las autoridades que tienen", aseguró.

"Me parece mal que a partir de estas tomas de video que han circulado que se haya hablado tanto y se haya salido a dar información desesperada. Agradecería que expliquen que tienen más información al respecto", indicó.

En sintonía, el zoólogo e investigador Carlos Prigioni expresó que la filmación de las cámaras de seguridad "muestra a un gato doméstico por su andar". "Tiene tren anterior y posterior muy junto, a diferencia del puma que está más separado y tienen un cuerpo más alargado", aseguró.

La tenencia de animales silvestres está prohibida

Una hipótesis es que el animal era propiedad de un vecino de un barrio privado. El Ministerio de Ambiente recordó que "la ley 9481 protege a la fauna silvestre y prohíbe su caza, transporte y tenencia". Por su parte, "la ley 16088 prohíbe la tenencia de animales feroces o salvajes fuera de parques o zoológicos".

"Si el animal genera un daño a personas o bienes la responsabilidad podrá recaer de quien ejerce esa guarda ilegal", aseveró el ministerio.

Puma en el Bioparque de M'bopicuá. Foto: @bioparque.mbopicua.

Qué sabemos del puma

El puma es un felino que se distribuye desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Mientras que para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) su situación se clasifica como de Preocupación Menor (LC), en Uruguay es una especie prioritaria para la conservación para el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP) y su estatus es “amenazado”.

En el país se sabe muy poco acerca de la situación en la que se encuentran los pumas. No sabemos cuántos hay, si viven de forma permanente aquí, ni si son adultos o juveniles, machos o hembras. Falta mucha información. Lo que sí sabemos es que existe uno radicado en nuestro territorio y eso puede ser una señal de que aún estamos a tiempo de conservar esta especie en Uruguay.

Puma más longevo que vivía en reserva de Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

Estos felinos necesitan grandes superficies de territorio individual, ya que tienen hábitos solitarios. El área que ocupan varía para cada población según la disponibilidad de alimento y ambientes. De hecho, según estudios realizados en poblaciones de América del Norte, va de 32 a 1031 kilómetros cuadrados. Y pueden hacer largos desplazamientos en busca de alimento y nuevos territorios.

Desde mediados del siglo pasado, los avistamientos de pumas son muy esporádicos, ya que su presencia fue muy perseguida y combatida. En las últimas décadas, se han registrado casos puntuales en diversas partes del país, pero la mayoría de esas observaciones se dieron una sola vez. Pero, como decíamos antes, existen datos de un puma que está radicado en el norte y a él sí se lo viene registrando hace ya dos años.