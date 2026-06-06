El once que toma forma: Marcelo Bielsa perfila el equipo de Uruguay para el debut en el Mundial 2026

A medida que se acerca el debut de Uruguay en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa comienza a despejar algunas de las incógnitas que rodean al equipo que debutará ante Arabia Saudita el próximo 15 de junio.

Los entrenamientos de los últimos días en el Complejo Celeste dejaron señales claras y el argentino ya trabaja sobre una base que, de no mediar imprevistos, se perfila para saltar al campo en el estreno mundialista.

El sistema elegido es el habitual 4-3-3 que ha caracterizado al ciclo del entrenador rosarino, aunque con algunas decisiones que llaman la atención y marcan diferencias respecto a las últimas presentaciones de la Celeste.

En el arco aparece Fernando Muslera. El experimentado golero, que afrontará su quinta Copa del Mundo con la selección uruguaya, ha sido el elegido para custodiar el arco en los entrenamientos y no hay dudas que será el titular en su posición.

Por delante suyo, la línea defensiva que ha entrenado como equipo titular está integrada por Guillermo Varela como lateral derecho, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera en la zaga, mientras que Juan Manuel Sanabria ocupará el sector izquierdo siendo la principal revelación en el plantel de la Celeste, durante los últimos entrenamientos fue una de las gratas sorpresas para Bielsa, que ha destacado su recorrido y desgaste físico.

Lo único que podría cambiar en el sector defensivo es la presencia de Ronald Araujo como lateral derecho en lugar de Varela ya que el jugador del Barcelona aparecía como posible titular en la cabeza del entrenador pero por temas físicos no ha logrado integrar esa oncena en los trabajos realizados.

Juan Manuel Sanabria festeja su primer gol con la selección de Uruguay. Foto: AUF

Debido a la lesión de Giorgian de Arrascaeta y que Nicolás De La Cruz también ha sufrido inconvenientes físicos que no le han permitido estar de la mejor manera, Marcelo Bielsa mantendrá el núcleo de los tres mediocampistas en la mitad de la cancha.

Manuel Ugarte será el volante de contención, acompañado por Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. El capitán del Real Madrid tendrá variantes posicionales dentro del once, partirá como volante interno por derecha, pero con libertad para romper líneas y transformarse en un extremo por ese sector cuando el equipo ataque.

La principal novedad aparece en ofensiva. Darwin Núñez se posicionará en la derecha del ataque, mientras que Federico Viñas es el elegido por Bielsa para ser el “nueve” de Uruguay en el Mundial. La presencia de Viñas como referencia de área es una de las decisiones quizás más llamativas de Bielsa en esta etapa final de preparación.

Por la izquierda estará Maximiliano Araújo, uno de los futbolistas que se ha convertido en una pieza fija de la selección uruguaya. El tándem Araújo - Sanabria ha dejado muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico, en los entrenamientos se han destacado por el ida y vuelta con mucha potencia y el desgaste a la hora de recuperar el balón.

Federico Viñas en un amistoso de la selección de Uruguay. Foto: AUF

Una incógnita que se presenta es como se adaptarán Nuñez y Viñas juntos en el ataque, Bielsa ha trabajado con Darwin en diferentes sectores del mismo. Por momentos volcado a la derecha pero también como doble punta transformando el esquema en un 4-4-2 liberando a Valverde para que llegue como extremo y de esta manera acumular hombres en ofensiva.

Todavía quedan algunos entrenamientos por delante y el cuerpo técnico mantiene la cautela habitual en la previa al certamen de selecciones más importante.

Sin embargo, los trabajos realizados en el Complejo Celeste permiten vislumbrar una estructura que se repite y que, salvo modificaciones de último momento, será el equipo que debute ante Arabia Saudita el próximo 15 de Junio en el Hard Rock de Miami.

Federico Valverde, Ronald Araujo y Darwin Núñez festejan el empate de Uruguay ante Inglaterra en el último amistoso en Wembley. Foto: AFP

Las variantes de Bielsa para potenciar a Valverde en el Mundial

Marcelo Bielsa ha trabajado durante los últimos entrenamientos en el Complejo Celeste buscando explotar una de las principales virtudes de Federico Valverde: la polifuncionalidad.

Si bien Uruguay se perfila para debutar con un sistema 4-3-3, en el que Valverde aparece como volante interno por derecha, el entrenador argentino ha ensayado distintas variantes tácticas que le permiten al futbolista ganar protagonismo en zonas ofensivas.

Una de las pruebas más llamativas tuvo a Darwin Núñez retrasando su posición para actuar por momentos como un falso nueve detrás de Federico Viñas. Ese movimiento libera todo el carril derecho para que Valverde pueda proyectarse y ocupar espacios propios de un extremo, una función que ya desempeña habitualmente en el Real Madrid.

Bielsa también trabajó con un esquema 4-4-2. En esa estructura, Valverde aparece abierto por banda donde realiza el ida y vuelta característico colaborando en ofensiva y también en defensa.

Más allá del dibujo táctico, el objetivo de Bielsa es claro: darle a Valverde la libertad necesaria para convertirse en el jugador determinante que Uruguay necesita en el Mundial.