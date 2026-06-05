La ilusión de Rodrigo Bentancur en el Mundial 2026: "El objetivo mayor es poder traer la copa de vuelta a Uruguay"

La selección uruguaya vivió este viernes una jornada especial en el Estadio Emilio "Tito" López López de Pando, donde compartió una mañana junto a las ligas de fútbol infantil de Canelones antes de despedirse y partir al Mundial 2026.

Luego de finalizada la actividad con cientos de niños, uno de los futbolistas que tomó contacto con la prensa fue Rodrigo Bentancur, quien reflejó el entusiasmo que se vive dentro del plantel cuando faltan apenas ocho días para el estreno de Uruguay en la Copa del Mundo.

"Es espectacular. Es lindo cuando pasan estas cosas, venir a compartir con la gente, con los niños. Uno fue gurí también y es especial este momento", expresó el mediocampista, que se mostró agradecido por el cariño recibido durante la actividad.

Consultado por el estado anímico del grupo, Bentancur fue claro: "Estamos muy bien. Motivados, con ganas, felices de esta oportunidad y de esta nueva experiencia con la selección. Estamos con muchas ganas".

El volante también se refirió a la situación de Giorgian De Arrascaeta, cuya lesión encendió las alarmas en los últimos días. "Fue un golpe duro, pero mantenerlo dentro del grupo nos da fuerza. Va a hacer todo lo posible para recuperarse rápido y llegar a los partidos. Nosotros queremos llegar lo más lejos posible y que él también pueda recuperarse para dar una mano", sostuvo.

Aunque evitó hablar de favoritismos, no escondió la ambición del plantel celeste para la Copa del Mundo. "Vamos partido a partido, pero el objetivo mayor es poder traer la Copa de vuelta a Uruguay", afirmó.

Respecto a los resultados recientes de algunos rivales, como el empate de España frente a Irak, Bentancur relativizó cualquier análisis previo. "No marca nada. Hubo varias sorpresas en muchos partidos y eso también da un indicio de lo que es un Mundial. No hay partidos fáciles, todas las selecciones llegan con muchas ganas y grandes expectativas", señaló.

🗣️ Rodrigo Bentancur: "Vamos a ir partido a partido. Estamos con muchas ganas y mucha ilusión, pero el objetivo es ir paso a paso. Después, el sueño más grande es volver a traer la Copa a Uruguay". pic.twitter.com/TBt3oGtq4M — OVACIÓN (@ovacionuy) June 5, 2026

Sobre los encuentros previos al Mundial agregó: "Los amistosos tampoco marcan demasiado porque algunos jugadores se cuidan o no juegan al cien por ciento. Lo cierto es que todas las selecciones están muy bien y van a ser partidos muy intensos", agregó.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana llegó durante el contacto con los niños. "Que te digan que sos su ídolo es algo que a veces no dimensionamos. Vivimos muy rápido el día a día y no nos damos cuenta de lo que generamos. Compartir con ellos nos da una energía enorme", contó.

Finalmente, Bentancur confesó que ya dejó atrás la exigente temporada con el Tottenham y está completamente enfocado en el desafío mundialista. "Me tomé un día para ir al pueblo, prender la estufa, estar con mi familia y recuperar energía con mi abuela. Ahora sí, ya estamos en modo Mundial", cerró.