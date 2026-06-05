Mundial 2026: cómo está Uruguay en valor de mercado, promedio de edad y qué comparte con solo cinco selecciones

A menos de una semana para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y mientras los amistosos calman la ansiedad, el análisis de los números en frío de cada lista de convocados puede desprender algunos datos clave que pueden llegar a inclinar la balanza entre algunos de los favoritos o incluso decidir cómo completar una pena. En una Copa del Mundo con 48 selecciones y una serie más de eliminación, qué planteles apuestan más a la experiencia según su promedio de edad y cuáles son los mejor valorados en un torneo que obliga a que se regulen la fatiga y las cargas.

Uruguay se mantiene, en una tendencia de Sudamérica, entre las selecciones que apuestan más a la experiencia y a edades donde los futbolistas comúnmente desarrollan su mejor potencial. A su vez, solo la Celeste y otras cinco selecciones más, comparten una particular característica en común según sus listas de convocados.

En el ranking de los millones de dólares, Francia tiene el plantel más caro: 1.650M, y la siguen Inglaterra y España, que será el tercer rival de Uruguay. El Top10 lo completan Portugal,Alemania, Brasil, Países Bajos, Argentina, Noruega y Bélgica, mientras que la Celeste está en el puesto 16 impulsada por tener un futbolista entre los diez más valiosos de la Copa del Mundo: Federico Valverde.

Los jugadores mejor valuados del Mundial:

El capitán de Real Madrid entra justo entre los diez mejores. Según Transfermarkt, que expone esta clase de valores, el Pajarito está tasado en 120 millones de euros al igual que el inglés Declan Rice y Desiré Doué de Francia. En el primer lugar hay tres jugadores empatados con un valor de marcado de 200M. Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia) y quien espera poder recuperar el 100% de su condición física y enfrentar a Uruguay en la tercera fecha de la fase de grupos: Lamine Yamal (España). El brasileño Vinicius Jr. (150M) es el primer sudamericano en figurar.

En la Celeste, particularmente, completan el podio, detrás de Valverde, Maximiliano Araújo (35 millones de euros) y Rodrigo Zalazar (30M).

Lamine Yamal (18) durante un entrenamiento de la selección de España. Foto: EFE

Sudamérica apuesta a la experiencia:

El continente apuesta por la experiencia y Colombia (3°) Brasil (7°), Argentina (9°) y Paraguay (10°) están entre las de mayor promedio de edad, ranking que tiene a Uruguay (12°) con 28,8 años de media. La Celeste tendrá a uno de los jugadores más veteranos del Mundial porque el arquero Fernando Muslera, que disputará su quinta Copa del Mundo, cumplirá 40 años al día siguiente de enfrentar a Arabia Saudita en el debut. Ecuador, en contrapartida, está segundo entre las más jóvenes con 26 años de promedio. Costa de Marfíl lidera y Bosnia & Herzegovina completa el podio.

Fernando Muslera (39) durante el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay en Wembley. Foto: AFP

Uruguay y otras cinco selecciones comparten una particular característica:

De las 48 selecciones que participan del Mundial 2026 hay solo cinco cuya totalidad de convocados juega fuera de sus ligas locales. La Celeste es una de ellas, no tiene a ningún jugador de la Liga AUF Uruguaya y el 100% de los jugadores de Cabo Verde, RD Congo, Curazao, Costa de Marfíl y Senegal no juegan en equipos de sus países.

Por el contrario, quitando a los países de las grandes ligas de Europa, las selecciones que tienen menos jugadores de sus planteles jugando fuera de sus ligas son: Qatar y Arabia Saudita (3,8 %), seguidas de Sudáfrica (26,9%),