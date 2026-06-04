No Te Va Gustar publicó una nueva versión de "Cielo de un solo color" junto a varios invitados; escuchala

A una semana de la inauguración del Mundial 2026 —que comenzará el jueves 11 de junio y se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos—, No Te Va Gustar publicó una nueva versión de "Cielo de un solo color", la canción que se convirtió en uno de los grandes himnos populares de la selección uruguaya.

Editada originalmente en 2004 dentro del disco Aunque cueste ver el sol, la canción es uno de los mayores éxitos de la banda liderada por Emiliano Brancciari. Su vínculo con el fútbol se consolidó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando los jugadores dirigidos por Óscar Washington Tabárez la adoptaron como cábala en los traslados hacia los estadios donde disputaban sus partidos.

Más de dos décadas después de su lanzamiento y convertida ya en una pieza inseparable del imaginario futbolero que rodea a la selección, la canción adquirió una nueva vida gracias a una versión que suma tres invitados de peso de la música uruguaya: Jorge Drexler, Agarrate Catalina y Hugo Fattoruso.

Con estos dos últimos, No Te Va Gustar ya la había interpretado durante el multitudinario concierto que ofreció en diciembre de 2024 en la rambla de Punta Carretas para cerrar la gira por sus 30 años. Aquella noche, la murga dirigida por los hermanos Cardozo aportó los coros, mientras que Fattoruso se sumó en acordeón.

En la nueva versión de "Cielo de un solo color" esos roles se mantienen. Drexler, por su parte, aporta una intervención vocal con algunos versos de la canción. No es la primera colaboración entre el cantautor y la banda: en 2019 grabaron juntos "De nada sirve", incluida en el disco Otras canciones.

Parte de esta nueva versión se había adelantado el domingo, cuando la AUF publicó en sus redes el video con el que anunció a los 26 convocados de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026. Su banda sonora, según explicó la propia asociación, "no fue un capricho del azar". Recientemente, la AUF consultó a más de 900 mil hinchas sobre la canción más representativa de la selección uruguaya y, con el respaldo del 70 % de los votos, se impuso la pieza de No Te Va Gustar.

El video también reúne a varias figuras vinculadas a distintas expresiones de la cultura popular uruguaya. Entre ellas aparecen Wilmar "Toro" Cabrera, campeón de América con Uruguay en 1983; la actriz Danna Liberman; el murguista Edú "Pitufo" Lombardo; el piloto Santiago Urrutia; el cantante Charly Sosa; el humorista Maxi de la Cruz; y referentes de la música tropical como Gerardo Nieto y Luana Persíncula.