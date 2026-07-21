Nacional vs. Tigre por Sudamericana en vivo: el Gran Parque Central aguarda un triunfo impostergable del Bolsilludo

Nacional recibe este martes a Tigre, desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. El encuentro será transmitido por Disney+ y ESPN, mientras que la revancha se disputará el próximo martes 28, en el mismo horario, en el Estadio José Dellagiovanna (Victoria, Argentina). El ganador de la serie avanzará a los octavos de final del torneo continental, instancia en la que ya espera Montevideo City Torque.

Para el partido ante el conjunto argentino, Jorge Bava prepara varios cambios respecto al equipo que cayó frente a Wanderers el pasado viernes. El argentino Alexis Martín Arias será titular en el arco. Una de las variantes será obligada, ya que Francisco Calvo sufrió un esguince de tobillo y, aunque no está descartado, al menos no será titular. Por otro lado, Agustín Dos Santos vuelve al 11 inicial luego de que Nicolás Lodeiro asumiera su lugar durante su recuperación del traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento que sufrió ante Danubio. El árbitro es el colombiano Carlos Betancur, quien dirigirá por primera vez un partido oficial de Nacional. Sus compatriotas Miguel Roldán y Richard Ortiz serán los asistentes, José Ortiz ocupará el rol de cuarto árbitro y Leonardo Mosquera estará a cargo del VAR, junto con Luis Picón.