Cuándo vuelve a jugar Nacional por la Copa Sudamericana, la revancha de los playoffs ante Tigre

Nacional volvió a mostrar una pálida imagen, pero en esta oportunidad fue en el plano internacional: cayó 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

En el minuto dos, el conjunto que dirige técnicamente Jorge Bava perdía por 1-0 a raíz de Jalil Elías. Todo se originó por un tiro libre al área, el volante argentino quedó solo y definió para vencer la resistencia del arquero Alexis Martín Arias.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba a terminar, Tigre consiguió extender su diferencia en el tanteador por medio de un golazo de Ignacio Russo. El delantero sacó un potente disparo que clavó la pelota contra el palo izquierdo del golero argentino. Eso llevó al repudio generalizado de los hinchas tricolores con el equipo.

Las malas para Nacional no cesaron porque en el inicio del complemento quedó con 10 hombres por la segunda amarilla que vio el argentino Bruno Zuculini. Al retirarse del campo de juego el simpatizante albo le recriminó su bajo rendimiento exhibido en los tres encuentros que lleva jugados en el club.

Tigre dio el golpe de gracia en el minuto 90 por medio de Elías Cabrera, quien lanzó un buen disparo de media distancia para que el Matador de Victoria se pusiera 3-0 en el Gran Parque Central en el encuentro de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Maximiliano Gómez, de Nacional, se lamenta en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

Cabe destacar que la revancha la tendrá el elenco de Bava el próximo martes cuando viaje a Buenos Aires para visitar el Estadio José Dellagiovanna, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) en busca de la heroica. Porque tendrá que ganar como mínimo por una diferencia de tres goles para llevar la definición a los penales.