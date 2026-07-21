Punto de inflexión en Nacional: la medida de los dirigentes y la postura de los futbolistas para revertir la racha

Nacional hizo todo lo posible para que este lunes 20 de julio quedara marcado en el calendario como un punto de inflexión. Un punto de inflexión entre los malos resultados de las últimas semanas que se coronó con un 1-2 merecido contra Wanderers, y lo que se viene en el futuro inmediato, que tiene como punto de partida el duelo de este martes contra Tigre de Argentina por los playoff de la Copa Sudamericana, y que se jugará desde la hora 19:00 en el Gran Parque Central.

Este lunes 20 de julio hubo directiva de los Bolsos en la sala principal del Gran Parque Central con la presencia de nueve de 11 dirigentes, entre los que no estuvieron el expresidente José Decurnex y el directivo Javier Gomensoro, que este domingo dio declaraciones en el programa Polideportivo. Posterior al encuentro, los nueve presentes se dirigieron a la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para hablar con los futbolistas cara a cara. También con el cuerpo técnico.

La charla en Los Céspedes

Sentados todos como alumnos estaban sentados los futbolistas en sillas, tal cual fuera un salón de clases. Adelante, parado a un costado, el entrenador Jorge Bava. Al frente los nueve dirigentes con Ricardo Vairo a la cabeza. El titular de los tricolores tomó la palabra e hizo hincapié en la unidad que necesita Nacional en estos momentos; habló de la importancia que tiene en momentos de crisis mantener la cabeza fría para pensar las soluciones de forma racional.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, tomando la palabra en conferencia de prensa junto a Flavio Perchman, vicepresidente. Foto: Leonardo Mainé | Archivo El País

El presidente tomó definitivamente las riendas del club en las últimas horas para gestionar este momento de crisis. Tenía una salida pública en televisión, la cual desistió; y le pidió a Alejandro Balbi que fuera por el mismo camino. También acató, entendiendo que era lo mejor. Solo Gomensoro y el exfutbolista Amaro Nadal (que está en lugar de Eduardo Ache) hicieron apariciones públicas en las últimas horas. En el caso de este último, en el programa Punto Penal de este domingo.

Se entiende que lo mejor de ahora en adelante es trabajar puertas adentro, en silencio. Demostrar con hechos, tanto a nivel institucional como en la cancha, sabiendo que Nacional necesita empezar a ganar y qué mejor que hacerlo por la Sudamericana, en la jornada que, además, se confirmó la contratación del volante Santiago Silva, que estará a la orden de Jorge Bava. Flavio Perchman, Balbi y Amaro Nadal también decidieron hablarle a los jugadores, en una instancia en la que también estuvieron Federico Britos, Antonio Palma, Alex Saul, Tatiana Villaverde y Raúl Giuria. Además habló Bava, que el viernes tras el partido se mostró molesto ante los medios de comunicación en zona mixta y dijo que "el análisis deportivo lo haría puertas adentro del club".

Por los jugadores el que pidió la palabra fue el capitán Sebastián Coates. Todos los involucrados celebraron la instancia, y destacaron la presencia de los dirigentes en Los Céspedes. "Barrer para adentro", "estar unidos en la única forma de salir adelante", "hay una chance hermosa mañana de seguir en lo internacional", fueron tan solo algunas de las frases que se escucharon en esa sala, en un encuentro que duró unos 25 minutos.

Por otro lado, los directivos que hablaron hicieron hincapié en que confían en el plantel, que si están en Nacional es porque saben lidiar con la presión y también se destacó el historial de algunos jugadores, como que Calvo, Lodeiro, Gómez y Coates que ya supieron ser mundialistas, que Luis Mejía acaba de llegar de una Copa del Mundo, que Bruno Zuculini es campeón de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, y que los juveniles siempre supieron defender la camiseta tricolor. Entienden que a veces hay que pasar por momentos de crisis para salir adelante.

Hubo buena receptividad de los dirigentes de las palabras de Coates, que como capitán también le pidió algunas cosas a quienes hoy en día son los conductores de la institución. Según supo Ovación, los futbolistas son los primeros en reconocer que no está alcanzando lo que están realizando en la cancha y en la semana, y que están en deuda con la gente tricolor.

Jorge Bava, director técnico de Nacional, en un partido disputado en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Otra reunión: el domingo

El domingo por la mañana, mientras llovía bastante en Montevideo, se desarrolló otra reunión, en la antesala del encuentro de directiva de este lunes. Fue por parte de todos los miembros del oficialismo en la casa de Ricardo Vairo. Fueron los encargados del área deportiva Sebastián Eguren y Martín Ligüera; se habló de lo que estaba sucediendo en lo futbolístico, de soluciones a futuro y del actuar de Bava, que apenas ganó nueve de 20 partidos desde que llegó a Nacional. Después del intercambio en la pasada directiva de Vairo con Federico Britos, el tema está solucionado y el encuentro en este caso fue para analizar el momento y para bajar a tierra las ideas de cada uno de los directivos que ganaron las últimas elecciones.

No hay soluciones mágicas, pero en Nacional entienden que este 20 de julio será el disparador de un cambio en los resultados, sustentados en la unión de todos los estamentos y de que hay un lindo partido internacional para jugar como el de este martes contra Tigre. Una vez más, la cancha hablará.