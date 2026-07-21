El primer semestre con más homicidios desde el pico de 2018: qué pasó y en qué zonas del país aumentaron más

Uruguay cerró el primer semestre de 2026 con 195 homicidios. Para encontrar una cifra superior en el mismo período hay que remontarse a 2018, cuando fueron asesinadas 224 personas y el país terminó el año con 420 crímenes. Desde entonces, todos los primeros semestres tuvieron cifras inferiores. Los registros más cercanos fueron los 191 homicidios de 2023 y los 190 de 2022.

El dato de este año implica un aumento de 6,6% frente al mismo período de 2025. Pero el semestre tuvo dos momentos diferentes. Los homicidios bajaron durante los primeros tres meses y aumentaron en los tres siguientes.

Entre enero y marzo fueron asesinadas 92 personas, mientras que entre abril y junio hubo 103 homicidios. Abril pasó de 27 a 32 homicidios, mayo de 29 a 38, y junio de 29 a 33.

El incremento de mayo estuvo acompañado por una sucesión de episodios violentos en Montevideo. De los 38 homicidios ocurridos en todo el país durante ese mes, 25 fueron en la capital.

Once de esos 25 casos se concentraron en la última semana. Entre ellos estuvo el triple homicidio ocurrido dentro de una boca de drogas del Cerro, donde cinco hombres vestidos de negro entraron y efectuaron unos 50 disparos. Dos hombres y una mujer murieron, mientras otras dos personas resultaron heridas. Días después, tres hombres fueron asesinados a balazos en poco más de una hora en Marconi, Piedras Blancas e Ituzaingó.

En Montevideo, durante los primeros tres meses del año, los homicidios habían bajado de 55 a 44, pero en el segundo trimestre subieron de 48 a 70, lo que representa un aumento de 45,8%.

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), dijo en rueda de prensa que las estrategias policiales implementadas desde finales de 2025 habían dado “resultados positivos” durante casi seis meses en las zonas donde fueron aplicadas. Pero a partir de marzo y abril comenzaron a registrarse aumentos en áreas cercanas.

“La delincuencia se adapta a las estrategias”, afirmó Sanjurjo y manifestó que la Policía analiza los datos en tiempo real y "trabaja desde hace meses en ajustar su respuesta al nuevo escenario".

Montevideo y Canelones explican el aumento

El crecimiento de los homicidios se concentró en Montevideo y Canelones. Ambos departamentos reunieron 144 homicidios, cuando en el primer semestre de 2025 habían sido 120.

Por el contrario, en el resto de departamentos los homicidios bajaron. Lo mismo ocurrió dentro de las cárceles, donde pasaron de diez a siete.

En el caso de Canelones, Sanjurjo destacó que “casi el 70%” de los casos del departamento estuvo asociado “de alguna forma u otra” al mercado de estupefacientes.

El jerarca aclaró que esto no significa que todos hayan sido enfrentamientos entre bandas. La categoría comprende también a consumidores o vendedores asesinados, conflictos por deudas y disputas territoriales. Se trata de un fenómeno “bastante más heterogéneo que simplemente bandas matándose entre sí”.

En Montevideo los homicidios aumentaron de 103 a 114, pero se observaron cambios en las distintas zonas de la capital. La Seccional 18 —que comprende Punta de Rieles, Villa García, Puntas de Manga y sectores de Manga y Piedras Blancas— pasó de nueve a 20 homicidios. La Seccional 16, que incluye zonas como Ituzaingó y Flor de Maroñas, aumentó de cuatro a 12.

Entre ambas pasaron de reunir 13 homicidios en el primer semestre de 2025 a 32 este año. Su participación dentro del total de Montevideo creció de 12,6% a 28,1%.

En sentido contrario, la Seccional 17, que abarca Casavalle, Las Acacias, Marconi y parte de Manga y Piedras Blancas, bajó de 26 a 14 homicidios. La Seccional 15, en la zona de La Unión, pasó de seis a dos.

La caída en algunas de las áreas que anteriormente acumulaban más casos y el crecimiento en seccionales cercanas es lo que llevó a Sanjurjo a plantear una "adaptación de la delincuencia a las intervenciones policiales".

La Seccional 24, que comprende el Cerro, Casabó, Santa Catalina y La Paloma, tuvo 18 homicidios y fue la segunda con más casos de Montevideo, manteniendo valores similares al año anterior.

Las seccionales 18, 24, 17 y 16 reunieron el 56,1% de los homicidios de la capital.

Más víctimas jóvenes y más armas de fuego

El aumento tuvo un perfil definido. Hubo 172 víctimas varones, 13 más que en 2025, mientras que las mujeres bajaron de 24 a 23.

El mayor crecimiento se produjo entre las personas de 18 a 38 años (los homicidios dentro de esa franja pasaron de 112 a 133).

También aumentó de forma marcada el uso de armas de fuego. Los homicidios cometidos mediante disparos pasaron de 117 a 146, un incremento de 24,8%. Los cometidos por otros medios bajaron de 66 a 49. Esto significa que las armas de fuego estuvieron presentes en el 74,9% de los crímenes.

Otros indicadores no presentaron grandes cambios. El 56,9% de las víctimas tenía antecedentes penales, porcentaje que apenas varía con respecto al del año pasado. La participación detectada de adolescentes como presuntos autores también se mantuvo estable, pasando de 7,1% a 7,2%.

Ocho menores fueron asesinados, dos más que en 2025. Debido al bajo número de casos, Sanjurjo pidió que el aumento porcentual de 33,3% se "interprete con cautela".

La contracara en otros delitos

El aumento de los homicidios se produjo mientras el total de delitos denunciados bajó 3,7%, al pasar de 147.949 a 142.541.

Las rapiñas descendieron 4%, los hurtos 7,5%, los vehículos robados 8,3%, el delito de daño 7,1%, y el abigeato 20,1%. La caída de las rapiñas mantiene una tendencia de largo plazo. Las 7.762 denuncias de este semestre fueron casi la mitad de las 14.937 registradas durante el mismo período de 2020.

Las estafas y fraudes informáticos fueron la excepción entre los delitos contra la propiedad. Aumentaron 1,9%, de 13.780 a 14.035. Sanjurjo recordó que el Ministerio había atribuido la caída de 2025 a un "cambio legislativo" y señaló que espera que las denuncias vuelvan a crecer.

También aumentaron 7,4% las personas heridas por disparos y 4,4% las denuncias por amenazas.