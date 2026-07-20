Oposición sale al cruce tras datos de homicidios del primer semestre del 2026: "Negro es peor que Bonomi"

Luego de que el Área de Estadística de Criminología Aplicada (ACEA) del Ministerio del Interior presentara este lunes las cifras de delitos en Uruguay referidas al primer semestre de 2026, que arrojaron un aumento de 6,6% de los homicidios con respecto al mismo período del año pasado, varios dirigentes de la oposición se expresaron sobre estos números y apuntaron contra el ministro Carlos Negro.

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario del Ministerio del Interior en la pasada administración, Pablo Abdala, dijo en rueda de prensa que el actual semestre se trata "del más violento" en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que "cada vez hay mas violencia letal", y que los uruguayos "dirimimos nuestros conflictos con violencia".

Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional, en su despacho del Palacio Legislativo. Foto: Ignacio Sánchez

Abdala criticó "las medidas que nunca se terminan de tomar", en cuanto a la tenencia de armas y el patrullaje con blindados militares. "Hay anuncios que están en el Plan de Seguridad, pero que no se concretan ni por la vía administrativa ni enviando proyectos de ley al Parlamento", aseveró.

Por otro lado, expresó que el presidente Yamandú Orsi "debería tener una actitud más protagónica de la que ha tenido hasta este momento". "Veo que hay un problema de liderazgo, no solo en el ministro [Negro], sino en el gobierno, que genera debilidad en los mensajes hacia afuera y hacia adentro", añadió.

En esa línea, sostuvo que Orsi "debería hacerse cargo él de la seguridad" y "ejercer el respaldo a la Policía para que se sienta acompañada".

Ojeda: "Cómo me hubiera gustado poder conducir esto nosotros"

Por su parte, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que Negro "es peor que Bonomi" , y que "son los peores datos de homicidios" desde 2015.

"Esto no es un dato estadístico, se ve todo el tiempo, quíntuple homicidio, varias personas asesinadas por temas narcos, esto se nos va de las manos", sostuvo Ojeda en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Andrés Ojeda. Francisco Flores/Archivo El Pais

Apuntó a que Negro "no tiene respaldo electoral" y que presentó un Plan de Seguridad "del que nunca más escuchamos hablar".

"Cuando veo esta situación pienso en cómo me hubiera gustado poder construir esto nosotros, tenemos un gran equipo en materia de seguridad al cual no le hubiera temblado el pulso a la hora de enfrentar al narco como había que hacerlo", añadió el senador colorado.

Para Ojeda "es necesario un cambio de cara" en la conducción de la política de seguridad y "en el talante de la firmeza en el combate al narcotráfico". Detalló que mantendrá reuniones con integrantes de otros partidos políticos para evaluar acciones futuras.

Por otro lado, sostuvo que medidas como las que realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que son "aplicables al Uruguay". "Sobre todo las que tienen que ver con tomar el control territorial", añadió.

Bordaberry apuntó contra los datos de ACEA: "Es raro"

En tanto, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que los nuevos datos, "confirman el error de los cambios en la estrategia de la lucha contra la inseguridad". El dirigente también apuntó a la "demora de más de un año" en realizar el Plan de Seguridad.

"El ministro a fin de enero anunció que los delitos bajaban, en abril que habían bajado, llevan dos meses discutiendo si usar 10 camiones del Ejército. Mientras tanto, hicieron 2.400 procedimientos policiales menos y discuten el nombre de la cédula de identidad", criticó Bordaberry en su cuenta de X.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado. Foto: Archivo El País

A su vez, dijo que el informe del Área de Estadística de Criminología Aplicada "es raro" y "elige años contra los que compararse". En esa línea, sostuvo que esta dependencia "hay que llevarla de una vez al Instituto Nacional de Estadística (INE) y así evitar el sesgo político".

Los datos del delito del primer semestre confirman, lamentablemente, el error de los cambios en la estrategia de lucha contra la inseguridad. También la demora de mas de un año en hacer un Plan que de Seguridad tiene poco. El Ministro a fin de Enero anunció que los delitos… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 20, 2026

Da Silva: "Estamos en el total desamparo"

Otro senador que se expresó en X fue el nacionalista Sebastián Da Silva, quien sostuvo que si a los datos presentados por ACEA se le agregan los heridos de bala, "concluiremos que estamos en umbrales muy embromados".

"En zonas de Montevideo los homicidios son los más altos del planeta, la impunidad de los delincuentes es total, y la gestión del ministerio es paupérrima. Estamos en el total desamparo", criticó.

Si le agregamos los heridos de bala ( intento de homicidos) concluiremos que estamos en umbrales muy embromados.

En zonas de Montevideo los homicidos son los más altos del planeta, la impunidad de los delincuentes es total, y la gestión del Ministerio es paupérrima.

Estamos en el… https://t.co/vWau1SUxhM — Sebastian Da Silva (@camboue) July 20, 2026

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli

Las cifras del último semestre

En las cifras presentadas este lunes, pudo verse un aumento en los homicidios dolosos, que pasaron de 183 entre enero y junio de 2025 a 195 en el mismo período de este año, aunque se percibe relativa estabilidad desde el 2022, ya que ese año hubo 190, en 2023 fueron 191 y en 2024, 184.

En total, en este primer semestre hubo 12 casos más que en 2025, una variación porcentual de 6,6, y en un contexto más global implica 12,9% menos en 2018, año en que se registró el pico, con 224.

El informe presentado indica que la concentración del aumento estuvo entre los meses de abril y junio, ya que entre enero y marzo los registros eran inferiores a los de 2025.

Tasas anuales de homicidios Foto: Darwin Borrelli

El 74,9% de los homicidios del primer semestre se cometieron con armas de fuego, lo cual implica un aumento de 11% con respecto al mismo período del año pasado.

Los aumentos más destacados en homicidios estuvieron en Canelones, que pasó de 17 casos en 2025 a 30 en 2026, y en Montevideo, que aumentó de 103 a 114. Como contracara, Durazno disminuyó de nueve a tres y Rivera de siete a uno. El mapa publicado aclara que esta distribución no tiene en cuenta los crímenes en cárceles.

En lo que respecta a Montevideo, las áreas en donde más aumentaron los homicidios fueron las de la seccional 18, ubicada en las inmediaciones de las rutas 8 y 102 y que comprende barrios como Villa García, que pasó de nueve a 20 crímenes, y la seccional 16, que abarca la zona de Ituzaingó y Flor de Maroñas, que pasó de cuatro a 12. Descensos destacados hubo en la seccional 17, que abarca, por ejemplo, a Casavalle y pasó de 26 a 14 homicidios, y la 15, en La Unión, que pasó de seis a dos.