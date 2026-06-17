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El País Información Política

Sánchez defendió cambios en cúpula policial y los comparó con el debut de la selección uruguaya en el Mundial

El secretario de Presidencia destacó que Alfredo Clavijo pase a desempeñarse como Jefe de Policía de Montevideo: "Tiene un alto grado de formación, de compromiso y de respeto dentro de la fuerza".

El País
El País
17/06/2026, 16:57
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Alejandro Sánchez
Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este miércoles a los cambios en la cúpula policial anunciados por el ministro del Interior, Carlos Negro, el jueves de la semana pasada. El jerarca hizo énfasis en que "los equipos tienen que cambiar" y comparó las modificaciones con la actuación de Uruguay ante Arabia Saudita el pasado lunes en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los cambios anunciados por Negro fue el de Alfredo Clavijo, quien pasó de desempeñarse como subdirector nacional de Policía para pasar a ser Jefe de Policía de Montevideo. Para Sánchez, la incorporación de Clavijo a la jefatura capitalina "es un cambio muy saludable".

"Poner a los mejores en lugares donde más se necesita": ministro Negro anunció cambios en la cúpula policial

"Es una de las personas que tiene un alto grado de formación, de compromiso y de respeto dentro de la fuerza [policial]", destacó Sánchez en una rueda de prensa durante el lanzamiento del programa Más Barrio en el barrio Corfrisa de Las Piedras (Canelones).

Alfredo Clavijo será el nuevo Jefe de Policía de Montevideo.
Alfredo Clavijo es el nuevo Jefe de Policía de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez / El País.

En relación a las otras modificaciones dentro de la Policía, el jerarca de Presidencia subrayó que estas tienen que ver con que "los equipos tienen que cambiar".

"Esto es como [el partido de] Uruguay, tuvimos un primer tiempo regular, y en el segundo tiempo hicimos cambios y vimos otro Uruguay", añadió Sánchez, haciendo referencia al debut mundialista de la selección uruguaya.

Yamandú Orsi dice presente en la llegada del plan Más Barrio a Las Piedras: lo que le piden los vecinos

Acotó que en todos los equipos "siempre hay cambios y modificaciones", pero que "lo más importante" es que las políticas "se están empezando a aterrizar".

"Nosotros aprobamos un presupuesto quinquenal, que empieza a afianzarse en los territorios. Esto de estar en la segunda zona del programa Más Barrio forma parte de lo que hay que hacer, y es lo que reclama la gente", sostuvo.

Añadió que el gobierno "tiene las orejas bien abiertas para escuchar a la gente" y que se debe "apretar el pie en el acelerador".

Los cambios anunciados por Negro

El pasado jueves, Negro realizó una conferencia de prensa en la que anunció varios cambios dentro de la cúpula policial. Aparte de Clavijo, la cartera realizó otras cuatro modificaciones.

Negro anuncio que Pablo Lotito es el nuevo director de Investigaciones a nivel nacional. Esa posición era ocupada por Julio Sena, quien ocupa ahora el cargo de Clavijo (la subdirección nacional).

Por otra parte, Fabián Monzón es el nuevo director de la Guardia Republicana. La ahora exdirectora, Angelina Ferreira, fue cesada en su cargo y no fue designada en ninguna otra posición. Por último, Julián Abraham fue nombrado director de Asuntos Internos.

Carlos Negro, José Manuel Azambuya y Robert Taroco.jpeg
Ministro del Interior Carlos Negro, el director de la Policía Nacional José Manuel Azambuya y el subdirector ejecutivo Robert Taroco
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