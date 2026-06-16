Javier García dijo que el ministro Carlos Negro "es un derrotado" y que "no sale de su despacho"

El senador del Partido Nacional Javier García dijo este martes que el ministro de Interior, Carlos Negro, "es un atrevido" luego de que el secretario de Estado acusara a la oposición de "debilitar el Estado de derecho" al hablar de “Estado fallido”. Ademas, el legislador apuntó a que el jerarca "está acusado por la inmensa mayoría de los uruguayos de ser inoperante".

"Esto habla de las carencias democráticas del ministro, la crítica, el análisis y la pluralidad son la esencia de la democracia. ¿Qué espera un ministro del Interior cuando está al frente del tema más grave que tiene la ciudadanía?", cuestionó García en el programa Arriba Gente (Canal 10).

El exministro de Defensa, durante la pasada administración, sostuvo que la cuestión no son la críticas de la oposición, sino que a Negro "lo critica la gente".

"Los dirigentes de la oposición reflejan ese sentir", añadió García, quien a su vez señaló que Negro "está acusado por la inmensa mayoría de los uruguayos de ser inoperante".

El ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

"(El ministro) horas antes de asumir el año pasado dijo que la lucha contra el narcotráfico está perdida, si nosotros nos entregamos al ministro Negro estamos en el horno, porque es un derrotado", subrayó. A su vez, sostuvo que Negro "no sale de su despacho" y "no conoce la realidad".

Con respecto a los cambios recientes en la cúpula policial anunciados por Negro el jueves de la semana pasada, García dijo que estos "son necesarios y naturales", pero que aún así, el "problema no es la Policía", sino "el mando político".

"La Policía cumple órdenes, es una institución vertical, la Policía no va a hacer nada que el mando político no se lo indique", apuntó.

Qué fue lo que dijo Negro

Negro, reconoció este martes que le preocupan personalmente los comentarios negativos que recibe por parte de la oposición hacia su gestión y a la del gobierno liderado por el presidente Yamandú Orsi. "Me preocupan porque son un debilitamiento del Estado de derecho", lamentó.

Por ejemplo, apuntó a quienes hablan de "Estado fallido": "Cuando uno en pos de la política electoral y conseguir algún voto a través de manejar un tema sensible como la seguridad pública dice cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, me parece muy peligroso porque las organizaciones criminales lo que están esperando es eso", expresó.

Carlos Negro y Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Maine.

Para Negro, cuanto más escala el conflicto partidario, "más recoge el crimen organizado y más cómodo se siente". "Yo sé que las encuestas preocupan y la oposición hace mal en elegir estos temas para conseguir un repunte", agregó en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).