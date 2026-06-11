"Poner a los mejores en lugares donde más se necesita": ministro Negro anunció cambios en la cúpula policial

El Ministro del Interior, Carlos Negro, realizó este jueves una conferencia de prensa en la que anunció varios cambios dentro de la cúpula policial. El jerarca dijo que estos cambios "no son otra cosa" más que "poner a los mejores funcionarios en los lugares en donde más se necesita".

Más temprano este jueves, se dio a conocer la remoción en sus cargos de la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, y del jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito.

Tal como había adelantado El País, Lotito pasará a desempeñarse en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, y será el subdirector nacional de Policía, Alfredo Clavijo, quien ocupe su lugar.

En la conferencia, Negro también anunció que el comisario mayor Fabián Monzón será a partir de ahora el director de la Guardia Republicana. Además, el comisario general retirado, Julian Abraham, será director de Asuntos Internos.

En tanto, como subdirector de la Policía Nacional asumirá el comisario general retirado, Julio Sena.

Alfredo Clavijo será el nuevo Jefe de Policía de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

"Estos cambios son los de primera línea y no se agotarán, ya que la asunción de estos policías en sus respectivos lugares, también determinará que estos a su vez propongan los cambios necesarios para organizar sus respectivos equipos", manifestó Negro.

El ministro subrayó que estas modificaciones "se adoptan" a un monitoreo realizado por el Ministerio del Interior. En ese sentido, remarcó que se realizan "en función de las necesidades y circunstancias".

"Cuando asumimos dijimos que íbamos a construir un Plan Nacional de Seguridad Pública, y que ese plan iba a tener el monitoreo y la evaluación como uno de sus principales ejes", añadió.

Además, Negro hizo énfasis en que los cambios "no se tratan de otra cosa" que no sea "reasignar, reorganizar, y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a cada uno de sus perfiles, en los lugares en donde más se necesita".

El ministro del Interior, Carlos Negro. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

"Tenemos que cumplir con las expectativas del presidente", dijo Negro

Negro subrayó por otro lado que tuvo en cuenta las palabras del ministro de Economía, Gabriel Oddone, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y "la voluntad del gobierno" de priorizar áreas en la próxima Rendición de Cuentas. "Somos muy conscientes del esfuerzo que el Gobierno y el presidente harán en pos de fortalecer la seguridad pública", acotó.

"Tenemos que adaptarnos y cumplir con las expectativas del presidente", añadió Negro.

Por otro lado, dijo que "seguramente" se reforzará el patrullaje, la tecnología y el personal policial. "La responsabilidad es muy grande, y tenemos que estar a esa altura, estamos haciendo los ajustes de cara al Plan Nacional de Seguridad Pública y a la Rendición de Cuentas".

"Vamos a seguir empujando intensamente para recuperar y ganar las esquinas y las calles del país como toda la ciudadanía lo reclama, por lo tanto, estamos anunciando estos cambios en el sentido de que serán una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población, concluyó.