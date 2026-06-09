Doble homicidio en Manga: las víctimas, de 57 y 25 años, fueron ejecutadas a balazos desde un auto

Investigan un doble homicidio tras un ataque a balazos contra un auto en el barrio Manga, en Montevideo. Dos hombres de 57 y 25 años fueron asesinados por personas que dispararon desde otro vehículo, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió en la noche del lunes, sobre las 20:30 horas, en la intersección de Camino Paso de la Española y Cruz del Sur. Efectivos policiales que se encontraban en un operativo de la Operación Dominio desplegada por el Ministerio del Interior, fueron enviadosal lugar tras recibir reiteradas denuncias de los vecinos sobre disparos de arma de fuego.

Al concurrir al lugar, los policías hallaron un vehículo acribillado. En el asiento del conductor fue hallado sin vida un hombre 57 años, mientras que en el exterior del vehículo se encontraba otro hombre, de 25 años, quien también presentaba heridas de arma de fuego y estaba muerto.

Efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para recolectar las evidencias biológicas y balísticas. Durante la inspección, los peritos ubicaron diversas vainas de calibre 9 mm.

Policía en el barrio Manga, donde dos personas fueron acribilladas. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Según los datos preliminares, las víctimas circulaban en el auto cuando sufrieron una violenta emboscada. Otro automóvil se aproximó y desde su interior descendieron dos atacantes armados, quienes abrieron fuego de forma reiterada y luego huyeron.

Una unidad de emergencia médica concurrió de inmediato al punto del ataque, donde constataron la muerte de las dos víctimas.

La Fiscalía y el Departamento de Homicidios buscan identificar a los atacantes.