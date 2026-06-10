Pit-Cnt exige "energías transformadoras" al gobierno y afirma que Rendición de Cuentas prevista es de "ajuste"

"Hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Si las hay, contarán con el respaldo y la movilización del movimiento obrero para convertir a nuestro país en uno de cambios profundos", señaló este miércoles el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, durante un acto organizado en el Cerro en el marco del paro general parcial.

Abdala sostuvo que se necesitan "tres grandes reformas". En primer lugar, una reforma laboral "avanzada" que contemple la reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, manteniendo el salario equivalente a 48. Asimismo, mencionó la necesidad de un proyecto de ley que establezca la relación de dependencia para los trabajadores de aplicaciones —con el fin de garantizar sus derechos— y la derogación de la normativa actual para "dignificar" su labor.

La segunda reforma planteada por el titular de la central sindical apunta a una reforma tributaria de "segunda generación", bajo la premisa de que "quien tiene más, pague más".

En tercer lugar, propuso reformar los mecanismos de protección social para implementar "en serio" el Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de atender a la infancia "vulnerada por la pobreza".

Abdala insistió en el impuesto del 1% al 1% más rico —que volvió a ser descartado en la tarde de este miércoles por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone— para "acelerar" el objetivo de "abatir" la pobreza en hogares con niños y adolescentes. "Insistimos en el 1%, aunque nos declaramos abiertos a que, si hay otra manera, el Poder Ejecutivo la proponga", acotó.

"Para evitar estafas de guante blanco como la de Conexión Ganadera, o que las capacidades de ahorro emigren hacia diversas formas de capital financiero internacional, nuestro Banco República debe establecer una banca de inversión que canalice el ahorro hacia emprendimientos productivos", señaló el dirigente.

Entre sus diversos planteos, Abdala instó a que Uruguay proponga a los países de América Latina —en todos los niveles: Mercosur, Aladi y Celac— la realización de un estudio riguroso sobre complementación productiva regional y el establecimiento de una política orientada al reparto equitativo del trabajo.

El sindicalista también reiteró la necesidad de destinar el 6% del PIB a la educación y el 1% a la investigación, esquema conocido como 6+1. "Seguimos reivindicando el 6+1 para el desarrollo tecnológico y para preparar a una población que debe acostumbrarse a estudiar durante toda su vida, porque aprender es un derecho humano y la desigualdad se ejerce también desde esta perspectiva", resaltó.

Acto del Pit-Cnt de este miércoles, en el marco del paro general parcial. Foto: El País.

“Ajuste y costo cero”

"Los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para esta Rendición de Cuentas confirman la orientación que veníamos denunciando: ajuste y costo cero", lanzó a su turno Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del Pit-Cnt y secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep).

"El gobierno ha establecido que no va a haber incremento, sino reasignación, y eso está muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores", remarcó Pereira. Y añadió: "En la campaña se dijo que nadie iba a quedar relegado del pelotón. Ese discurso tiene que venir acompañado de acciones y recursos para el Estado".

"No podemos hablar de una mejor educación si en el primer año de gobierno seguimos reclamando que se llegue al 6+1. Lo prometido es deuda. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo", apuntó Pereira sobre uno de los principales reclamos de los sindicatos educativos desde hace una década, que el Frente Amplio incluyó en sus bases programáticas.

Autoconvocados

Abdala también se refirió en su discurso a los cortes en diferentes tramos de rutas del interior del país por parte de productores autoconvocados, tanto contra el precio del gasoil —tras la reciente suba— como por la resistencia a una nueva guía de transporte de carga.

"Es significativo que en 2022 el gasoil estaba más caro que ahora y no hubo trancazo. Se ve que perfilan bien su táctica y eligen bien el momento en que despliegan sus acciones", deslizó Abdala en el acto organizado en el Cerro.

"¿Por qué está mal la guía de carga? ¿Por qué no tener la trazabilidad de los productos que se mueven por carretera en nuestro país?", insistió el sindicalista, quien además apuntó a una "evasión" de los aportes al Estado en este sector, estimada en al menos US$ 170 millones.

"El problema no es la guía de carga, sino generar las condiciones para que los trabajadores del transporte también tengan derecho a una jornada reducida, a su descanso, y no mueran en la carretera por sobrecarga de horario de trabajo", agregó Abdala y fue ovacionado.

