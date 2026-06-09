“Si no hay un cambio rotundo, la cosa se va a tensar”: Pit-Cnt hace paro y choca con el gobierno por presupuesto

El Pit-Cnt activará este miércoles un paro general parcial, de 09.00 a 13.00 horas, en reclamo de más presupuesto para la educación pública, entre otras reivindicaciones, en la previa de una Rendición de Cuentas con “restricción fiscal”, tal como adelantó el gobierno.

Los sindicatos de maestros y profesores de la enseñanza pública, así como docentes y funcionarios de la Universidad de la República (Udelar), realizarán un paro de 24 horas, mientras que el sindicato de la enseñanza privada (Sintep) de 09.00 a 13.00 horas.

El paro de este miércoles incluirá una concentración en el Cerro, que comenzará sobre las 10.00 horas desde la calle Santín Carlos Rossi, frente al local de APEX Udelar, hasta Carlos María Ramírez y Egipto.

La plataforma del Pit-Cnt pide alcanzar el 6% del PIB para la educación y 1% para investigación, así como para una reforma laboral con reducción de la jornada laboral “sin pérdida salarial”; llegar a una seguridad social “pública” y el “fortalecimiento” de empresas públicas”.

La paralización también es “contra el asedio humanitario al pueblo de Cuba y el genocidio contra el pueblo palestino”, por “trabajo y salario”, y por una Rendición de Cuentas “de cara a las necesidades del pueblo”.

El secretario general del Pit-Cnt y de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que prevé que el paro de este miércoles sea “contundente”, con “mucha gente” movilizada, valorando de que los planteos tienen “rigurosidad técnica” en su fundamentación.

La principal preocupación está puesta en la Rendición de Cuentas donde “no solo no se va a aumentar el gasto, sino que el documento del MEF al que accedimos plantea que no se va a habilitar el 100% del crédito de cada organismo, sino el ejecutado”, dijo López.

La inquietud, añadió Lopez, radica en que si un organismo ejecutó, por ejemplo, un 80% del presupuesto, se prevé brindar ese volumen, y no el 100% que le corresponde por el Presupuesto Nacional. “Eso es una política de ajuste importante”, apuntó el sindicalista.

López agregó que este miércoles solicitarán una reunión con el presidente Yamandú Orsi, y que el jueves se reunirán en el consejo superior de negociación colectiva del sector público, donde el MEF “va a tener que transparentar” su postura. A partir de estas instancias, “si no hay un cambio rotundo, la cosa se va a tensar”, advirtió.

José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE. Foto: Estefanía Leal/El País.

Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (Fum-Tep) y secretaria general adjunta del Pit-Cnt, señaló a El País que si bien valoran las partidas votadas en la anterior Rendición de Cuentas para financiar el bono escolar, los comedores escolares y la ampliación de las becas Butiá, entienden que hoy la educación “necesitan más recursos”.

“La propuesta del Pit-Cnt no pretende agregar más impuestos, sino reestructurar el impuesto que ya existe de gravar el 1% al 1% más rico. Si donde más nacen los chiquilines es en los sectores vulnerables, y no se aplica ninguna política de impacto en serio que pueda modificar esas situaciones, la escuela sola no puede”, remarcó Pereira.

Consultada sobre el impacto de hacer paro en la población más pobre, la sindicalista respondió: “Es media selectiva el hambre de los gurises. Les importa cuando paramos, pero cuando no paramos esa condición no sigue siendo importante”, dijo.

“Es muy preocupante” la situación con el presupuesto previsto, dijo días atrás el secretario general del sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, a Canal 5. “Se termina canonizando el déficit fiscal, pero hay áreas y sectores de la educación que no puede seguir esperando”, en infraestructura y la creación de más cargos de apoyo.

Sergio Sommaruga, secretario de Finanzas del sindicato de la educación privada (Sintep) e integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, dijo a El País que desde el punto de vista educativo hay una “insatisfacción” por la “inmovilidad presupuestal” que prevé la Rendición de Cuentas.

“Al ser de gasto cero, no va a haber influjo económico para el funcionamiento y desarrollo de políticas educativas, tanto sea para consolidar como para innovar”, marcó Sommaruga. La preocupación desde este ámbito radica en la educación no formal, a través de INAU, CAIF y clubes de niños y centros juveniles.

Respecto a la meta de llegar al “6+1” en este período, para Sommaruga “no están dadas las condiciones” para alcanzar este porcentaje de inversión educativa si no ocurre un incremento. Las proyecciones arrojan que en este período de gobierno descendería el presupuesto educativo en la relación al PIB.

Sommaruga insistió con que si no se resuelven las condiciones de hábitat de las personas más pobres “es muy difícil que el sistema educativo pueda resolver en cuatro horas lo que la vida en las restantes horas no le da”.