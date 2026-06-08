Servicios afectados por el paro general parcial del Pit-Cnt este miércoles: horarios y guardias

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunció este lunes qué servicios estarán afectados este miércoles 10 en el marco del paro general parcial del Pit-Cnt que incluirá una movilización. La paralización será entre las 9:00 y las 13:00 horas y la marcha se desarrollará en Montevideo.

Los servicios de salud pública como la Administración de Servicios de Salud del Estados (ASSE) estarán afectados de 06:00 a 18:00. Allí una guardia gremial atenderá solo urgencias, emergencias, a pacientes oncológicos, y los pacientes internados en los distintos centros de salud.

En lo que respecta a la educación, tanto la Federación Nacional de Profesores de la Educación Secundaria (Fenapes) como la Asociación de Maestro del Uruguay (Ademu), pararán 24 horas.

Por otro lado, en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), no funcionará ninguna de las oficinas centrales, así como tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial.

De 07:00 a 19:00, los servicios de tiempo tiempo completo de dicho organismo y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) serán atendidos también en régimen de guardia gremial.

En tanto, los Registros Públicos no atenderán público durante toda la jornada y solo serán recibidos vencimientos y caducidades.

La Corte Electoral parará durante toda la jornada.

Por su parte, los operadores penitenciarios del Ministerio del Interior paran las 24 horas del miércoles, con régimen de guardia gremial.

En los ministerios el paró será de 09:00 a 13:00, al igual que en el sector bancario.

En lo que respecta al transporte colectivo, si bien los sindicatos del rubro se adherirán a la movilización, los mismos no paran y realizarán sus recorridos con normalidad. Además, el servicio de taxis tampoco se verá afectado este miércoles.

Desde el Pit-Cnt advierten "conflicto" si hay recortes tras Rendición de Cuentas

Entre las proclamas para el día del paro aparecen: contra la guerra y por el derecho a vivir en paz; por trabajo hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo; por salario; en defensa de la educación; por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo; por el 1% al 1% más rico; por la reducción de la jornada laboral; en contra de la precarización del trabajo; instrumentación de los avances del Diálogo Social en seguridad social.

Acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Son cuestiones que para nosotros son absolutamente necesarias para mejorar las condiciones de trabajo y la situación del país que sigue estando en una situación compleja sobre todo en infancia y adolescencia", detalló este lunes en diálogo con Doble Click (FM Del Sol) el secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López.

"Este gobierno llegó generando muchas expectativas de cambio, pero claramente en el primer año no se han colmado esas expectativas de gran parte de la población y los trabajadores. Creemos necesario apretar el acelerador", agregó López.