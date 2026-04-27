El Pit-Cnt reiterará en el acto del 1° de mayo su reclamo de que se grave al 1% más rico de la población

El Pit-Cnt se acerca a una nueva celebración del 1° de mayo con indicios de que algunos de sus planteos han sido tomados en cuenta por el gobierno y con la intención de insistir con algún otro al que el equipo económico claramente le ha cerrado la puerta.

En la central se consideró un logro, al menos parcial, que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se aviniera a que sea un organismo público el que administre las cuentas de ahorro individual de los trabajadores como se planteó en el Diálogo Social.

El secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López, que será uno de los oradores del acto, dijo a El País que, “como dice la resolución de la Mesa Representativa (sobre el Diálogo Social), hubiéramos preferido más y por eso no hubo un acuerdo de carácter general”. “De todas formas, los acuerdos alcanzados los valoramos como avances sustanciales, incluido lo que se definió sobre el ahorro individual”, agregó.

En la oratoria estará presente la eventual creación de un impuesto al 1% más rico de la población para obtener recursos con los que combatir la pobreza infantil, que ha sido descartado por Oddone. “Para nosotros esa propuesta sigue siendo válida y vamos a insistir con eso el 1° de mayo”, aseguró López.

Otra oradora en el acto será Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales, que aludirá en su intervención a varios conflictos en marcha.

Matices

Sergio Sommaruga, secretario de Comunicación y Propaganda de la central, señaló en diálogo con El País que “el hecho de que se prevea una continuidad del ahorro individual bajo la égida privada no es algo que el movimiento sindical valore positivamente”.

Sommaruga considera que el actual sistema de seguridad es “anacrónico” en la medida que no contempla modificaciones para su financiamiento que aseguren su universalidad y suficiencia. Por un lado, entiende que en el gobierno hay un “cambio con una mayor apertura al diálogo, el apoyo a la negociación colectiva y más cobertura de salud y educativa”. No obstante, marcó que “hay continuidad en la concepción del rol del Estado en la economía”.

“La matriz productiva está muy atrasada y depende de las materias primas, del endeudamiento y de la inversión extranjera directa. Llegó a su límite. ¿Por qué el Estado no puede producir el hidrógeno verde y no depender de una start-up? Tenemos que agregar valor. No tenemos plata sino para atacar la pobreza infantil y la problemática en la calle”, planteó.

De todas formas, la central valora positivamente que el gobierno se haya avenido a la discusión de lo que denomina una Estrategia Nacional de Desarrollo, en cuya presentación estuvo el presidente, Yamandú Orsi. El documento programático aprobado en el congreso del Pit-Cnt dice que la estrategia debe responder “a la necesidad de superar las limitaciones estructurales de la actual matriz productiva, enfrentar la fragilidad de nuestro patrón de inserción internacional y generar condiciones estables para una vida digna”.

Interior

La central sigue tratando de arraigarse con más fuerza en el interior. Habrá ocho actos el 1° de mayo en el departamento de Canelones, que se realizarán en la tarde para no coincidir con el de Montevideo, dijo a El País el secretario del Interior, Martín Cardozo. El dirigente participará como orador en las movilizaciones de Fray Bentos y Artigas.