El Herrerismo saldrá a responder la gira oficialista "El Frente te escucha" con sus propias recorridas

El Herrerismo va a realizar recorridas por el interior del país para dar su visión de la realidad y confrontar con “El Frente te escucha”, la gira que el oficialismo planea reeditar en todo el país. Por su parte, el buque insignia de este sector blanco en Montevideo, la lista 71, hará lo mismo por los barrios de la capital. Así lo anunció Luis Alberto Heber en el congreso de esa agrupación que eligió ayer como presidente al diputado Juan Martín Rodríguez.

Heber planteó que se inspirarán en “La otra campana”, como se llamó a las recorridas del expresidente Luis Lacalle Herrera durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez.

El exministro de Transporte, además, cuestionó con dureza la posibilidad de que se modifique el marco de actuación de las AFAP para que sea un organismo público el que administre los fondos previsionales de los trabajadores.

Esto porque, como publicó El País, en el borrador del documento del Diálogo Social —ámbito que generó el Poder Ejecutivo para consensuar con sindicatos, partidos y organizaciones— se proponen cambios en las AFAP.

“Están cuestionando pronunciamientos populares inequívocos. (...) Cuando el pueblo decide, es palabra santa. Lo que no ganaron en la cancha, lo quieren ganar en la liga. No podemos permitir que toquen nuestros ahorros. No son del Estado”, dijo en referencia a lo que considera un eventual desconocimiento de la votación popular que dejó en pie la reforma de la seguridad social.

Por otra parte, Heber apuntó a las pérdidas que sufre Ancap en la producción de cemento (US$31 millones en 2025) y consideró que el presidente Yamandú Orsi “no está ejerciendo el poder”, cede ante el sindicato y “metió marcha atrás” ante la presión sindical en los cambios que se iban a llevar adelante en la empresa pública.