Alerta naranja por vientos de 90 km/h y fuerte marejada: Inumet advierte por una subida anormal del mar

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una alerta naranja y amarilla por vientos fuertes y persistentes que podrían alcanzar los 60-70 km/h con rachas de 80-90 km/h y ocasionalmente ser superiores. En principio, la advertencia comienza a regir desde este domingo a las 15:00 horas y se extiende hasta el lunes a las 6:00 horas. La alerta naranja comienza tres horas más tarde.

Habrá un "aumento de gradiente de presión generará un incremento en los vientos sostenidos del suroeste. Se prevé intensidades de 60-70 km/h con rachas entre 80-90 km/h y ocasionalmente superiores. Acompañando esta situación, ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas. En los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico, se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua", indica Inumet en la descripción de la alerta naranja.

Principales localidades afectadas por la alerta naranja

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Zonas afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.Maldonado : El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.San José : Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.