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¿Cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte de Inumet prevé una jornada con condiciones inestables y descenso de temperatura hacia el final del día, con registros térmicos que oscilarán entre los 9°C y los 24°C a nivel nacional.

El País
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25/04/2026, 19:15
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 26 de abril se prevé una jornada con condiciones inestables y descenso de temperatura hacia el final del día, con registros térmicos que oscilarán entre los 9°C y los 24°C a nivel nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con presencia de nieblas y neblinas y probables precipitaciones. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se espera disminución de la nubosidad y descenso de temperatura, con probables precipitaciones. Los vientos del oeste al suroeste se intensificarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 24°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones. Los vientos serán variables, rotando al noroeste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche se prevé disminución de la nubosidad y descenso térmico, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del oeste al suroeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 23°C.

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En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se espera disminución de la nubosidad, descenso de temperatura y chaparrones. Se prevén vientos del oeste al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones acompañadas de probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y noche se prevé disminución de la nubosidad, descenso térmico y chaparrones. Los vientos del oeste al suroeste soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores en zonas costeras. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 19°C.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones junto a probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con descenso de temperatura y condiciones ventosas, acompañadas de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del noroeste al oeste y suroeste se ubicarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores en zonas costeras. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con descenso de temperatura y condiciones ventosas, junto a precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del noroeste al suroeste se intensificarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h y superiores. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 18°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones con probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con chaparrones. Los vientos del oeste al suroeste alcanzarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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