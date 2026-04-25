¿Cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 26 de abril se prevé una jornada con condiciones inestables y descenso de temperatura hacia el final del día, con registros térmicos que oscilarán entre los 9°C y los 24°C a nivel nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con presencia de nieblas y neblinas y probables precipitaciones. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se espera disminución de la nubosidad y descenso de temperatura, con probables precipitaciones. Los vientos del oeste al suroeste se intensificarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 24°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones. Los vientos serán variables, rotando al noroeste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche se prevé disminución de la nubosidad y descenso térmico, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del oeste al suroeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se espera disminución de la nubosidad, descenso de temperatura y chaparrones. Se prevén vientos del oeste al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones acompañadas de probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y noche se prevé disminución de la nubosidad, descenso térmico y chaparrones. Los vientos del oeste al suroeste soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores en zonas costeras. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 19°C.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones junto a probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con descenso de temperatura y condiciones ventosas, acompañadas de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del noroeste al oeste y suroeste se ubicarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores en zonas costeras. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con descenso de temperatura y condiciones ventosas, junto a precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del noroeste al suroeste se intensificarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h y superiores. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 18°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones con probables tormentas. Los vientos serán variables, rotando al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con chaparrones. Los vientos del oeste al suroeste alcanzarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 km/h y superiores. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.