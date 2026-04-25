Trabajadores de PedidosYa se manifestaron tras otro asesinato; la empresa busca pautar reunión con Interior

Trabajadores de la empresa PedidosYa se manifestaron este sábado en el centro de Montevideo en señal de reclamo por el asesinato de un repartidor en Cerro Norte este viernes, informó El Observador.

El hombre fue asesinado de un disparo en una presunta rapiña ante dos personas que escaparon a pie tras dispararle. Se trataba de un hombre de 31 años de nacionalidad cubana.

La empresa emitió un comunicado en el que "lamenta profundamente la muerte de José Eduardo". "Nuevamente nos encontramos ante la triste situación de tener que lamentar el fallecimiento de un repartidor por un hecho de inseguridad", indica el comunicado.

Este es el segundo hecho de similares características que se da en pocas semanas, ya que otro repartidor fue asesinado semanas atrás tras una discusión en el tránsito. Ante esa situación, PedidosYa declara que busca pautar en las próximas horas una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior.

El objetivo de la reunión, dicen desde la empresa, es "plantearle, como ya hicimos en ocasiones anteriores, las inquietudes de la empresa y de la flota de repartidores, quienes son víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles".