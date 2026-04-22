"Fue la mente del crimen": defensa de repartidor asesinado en el Centro pide imputar a pareja del homicida

La defensa del repartidor de 62 años asesinado a puñaladas en pleno Centro de Montevideo, y por cuyo caso ya fue formalizado el autor del crimen, pedirá la imputación de la pareja del automovilista. Este miércoles las abogadas Libia Solorzano y Elizabeth Frogge presentaron un escrito formal a la Fiscalía ya que consideran que hay responsabilidad de la mujer por "encubrimiento".

Frogge dijo en diálogo con El País que la mujer "manejaba el auto" e "ingresó primero a la seccional donde declaró tergiversando la situación". "Dijo que la víctima les había pegado, ella habló en la seccional dando una denuncia falsa. Se quiere adjudicar la impunidad del crimen y por otro lado, se da calumnia y simulación de delito ante la Policía", aseguró la abogada.

La abogada expresó que hubo "difamación contra la víctima" ya que cuando la pareja hizo la denuncia reportó que sufrió lesiones, "algo que era falso, ya que se constató que no tenían lesiones". "La mujer fue la mente en todo este accionar y ayudó al homicida a esconder el arma", dijo Frogge.

Por otro lado, de la investigación surge que el hombre tenía una denuncia policial por amenazar con un cuchillo a una pareja en el año 2021.

La cuchilla

La Policía allanó este lunes la casa del presunto homicida de Juan Carlos, repartidor de 62 años asesinado de una puñalada tras una discusión en el Centro de Montevideo. Durante el procedimiento se encontró una cuchilla escondida en un cajón, que se presume es el arma homicida, indicaron a El País desde el Ministerio del Interior. Sobre esta incautación, Frogge señaló que este "no es un cuchillo que puete tener cualquier persona en un auto, es de gran porte".

"Por la lesión que tuvo la víctima le tuvo que haber perforado 10 centímetros, ya que la lesión de la vena cava, que es lo que lo llevó a desangrarse, está bastante profunda", aseguró la defensora.

En ese sentido, solicitaron a Fiscalía que se impongan medidas cautelares, que "son las mismas que se consideraron para que el hombre cumpla prisión preventiva". "Primariamente se pensaba que era solo el imputado, pero en cámaras de seguridad de la seccional séptima se ve que ella habla e idea todo", afirmó sobre la participación de la mujer en el asesinato.

Una cámara de seguridad registró el momento en un hombre de 30 años apuñaló a un trabajador de 62 años que se desplazaba en moto. El hombre falleció horas más tarde en un centro de salud. La agresión se dio tras una discusión por el tránsito.



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Caravana de repartidores de Pedidos Ya por asesinato de compañero. Foto: Ignacio Sánchez.

Cómo fue el crimen del delivery en el Centro

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el delivery fue apuñalado en Cuareim y Colonia a las 19:30 y fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel con una herida en el abdomen. Con las vísceras lastimadas lo ingresaron a block quirúrgico, pero los médicos no pudieron salvarlo.

En el video de las cámaras de videovigilancia de la zona, se observa que el agresor vuelve al auto para tomar lo que se terminaría convirtiendo en el arma homicida. Se presume que fue un destornillador, aunque todavía se está en su búsqueda, ya que el agresor se deshizo de él. Primero empujó al repartidor y pateó su moto. Cuando la víctima intentó defenderse, fue apuñalada.

Familiares de Juan, el repartidor asesinado. Foto: Ignacio Sánchez.

Si bien había peatones que pasaban por allí, así como otros vehículos detenidos, la mayoría ignoró la situación creyendo que se trataba de una simple pelea callejera. En cambio, Nicolás —comerciante de la cuadra— escuchó los ruidos y salió a mirar. Allí se encontró con que el repartidor había sido herido y estaba sangrando. Arrimó la moto de la víctima a la vereda y la hizo sentarse en un cajón de frutas vacío.

El pasado miércoles 15 de abril el presunto autor del crimen fue formalizado por homicidio a título de dolo eventual. Podría cumplir una pena mínima de 4 años y máxima de 18, según supo El País. La Fiscalía pidió que el agresor cumpla una prisión preventiva por 100 días, mientras continúa la investigación.