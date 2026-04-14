Repartidor fue asesinado en el Centro tras una discusión en el tránsito: un hombre lo apuñaló y fugó

Un hombre de 62 años que trabajaba como repartidor fue asesinado de una puñalada en el Centro de Montevideo. En Cuareim y Colonia, tras una discusión con un automovilista, bajó de su moto y el otro conductor también descendió de su vehículo. Este último le efectuó una puñalada mortal, aparentemente con un destornillador.

El repartidor fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel, pero los médicos no pudieron salvarlo, según consignaron Telemundo e Informativo Sarandí. Según supo El País, la Jefatura de Policía de Montevideo emitirá un comunicado en el correr de la mañana con más detalles de lo ocurrido.

El conductor del auto, un hombre de 30 años sin antecedentes penales, fugó de la escena pero fue detenido a pocas cuadras. Iba acompañado de una mujer.

El incidente ocurrió sobre las 19:30 de este lunes. Nicolás, un testigo que dio primeros auxilios al repartidor, contó al citado noticiero de Teledoce que estaba trabajando cuando escuchó el "estruendo de un casco contra el piso" en el marco de la discusión. Fue entonces cuando el atacante "apuñaló con algo" al delivery, se subió a su auto y se fue.

El problema se habría originado por una discusión de tránsito unos metros atrás.

Diego Ibañez, divulgador de información sobre el tránsito y seguridad vial, contó en sus redes sociales que estaba cerca de la escena del crimen y alcanzó a grabar el momento en que el repartidor pedía ayuda.