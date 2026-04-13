Retiran campamentos de personas en situación de calle en Maldonado tras quejas de los vecinos

La Intendencia de Maldonado, en conjunto con personal de Prefectura, activó una serie de operativos para retirar campamentos armados por personas que viven en situación de calle. Durante la última intervención se desarmó un campamento ubicado en la parada 29 de la playa Mansa, luego de que la comuna recibiera quejas de los vecinos.

"Se está trabajando permanentemente con la dirección de Vivienda, la Policía, Prefectura, el municipio, es permanente el trabajo. Todos los días se está sacando gente de algún lado diferente", explicó Fernando Servetto, director de Aseo Urbano de la Intendencia de Maldonado, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El jerarca añadió que el operativo se disparó luego de que los vecinos denunciaran que habían visto a personas teniendo relaciones sexuales en la vía pública, en la zona cercana al campamento. "Ese campamento en particular estaba en un lugar muy oculto, atrás de unas ramas, era de difícil acceso", agregó, y señaló que no es un problema exclusivo de la costa del departamento.

"Acá vas a un terreno baldío y encontrás gente, por todos lados, en las distintas zonas, tanto en la ciudad de Maldonado como en Punta del Este", explicó.

El Mides unifica sus líneas de ayuda para reportar personas en situación de calle en Montevideo

Luego de presentar una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicó que unificó las vías de contacto para reportar personas en situación de calle bajo el número 365.

"Tras un procedimiento de evaluación de las vías de contacto utilizadas, se tomó la resolución de unificar los números para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público", informó la cartera.

Foto: Ignacio Sánchez.

Así, el Mides lanzó la línea 0800 365 0 para dar información sobre personas en situación de calle por vía telefónica y 091 365 000 en Whatsapp.

Por el momento, el número anterior, 0800 8798, que es la vía de contacto utilizada en el 70% de los casos, seguirá activa mientras se redirecciona al nuevo canal. En tanto, en el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 9.1.1.

"Las y los uruguayos hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir", sentenció el ministerio.