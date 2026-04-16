Peñarol vs. Platense por Copa Libertadores: hora, equipos, dónde verlo y cómo le fue al local sin Leo Fernández

Es una prueba de fuego para Peñarol. También será una prueba de carácter para el plantel y el cuerpo técnico. Luego del empate en Bogotá con Independiente Santa Fe, el equipo de Diego Aguirre se estrena como local en el Grupo E de la Copa Libertadores en un partido complicado frente a Platense desde la hora 21:30 (ESPN y Disney+) en el Estadio Campeón del Siglo.

Y el Carbonero sabe que no puede fallar porque si lo hace, complicará seriamente sus chances de superar por tercer año consecutivo la fase de grupos del torneo.

Es que varios son los temas que rodean la previa de este encuentro de suma importancia en filas aurinegras porque para empezar, el tema lesiones no da tregua y a las ausencias de Nahuel Herrera y Emanuel Gularte, se le sumó en las últimas horas una baja que puede cambiarle el rumbo de la temporada al equipo como la de Leonardo Fernández.

Una lesión de rodilla, en la zona de los ligamentos —el club no informó aún el diagnóstico definitivo—, lo mantendrá al 10 Mirasol durante varios meses fuera de las canchas siendo una baja de relevancia para la Fiera.

Platense y Corinthians en el duelo por Copa Libertadores. @caplatense.

Es que Aguirre, desde el arribo de Leo al club, siempre armó un equipo para rodearlo a Fernández y hoy no lo tendrá, por lo que habrá que ver si la decisión del entrenador es buscarle un sustituto natural de similares características que no tiene en el plantel salvo lo que puede ofrecer Leandro Umpiérrez o si definitivamente apela a un cambio de sistema táctico dejando de lado el 1-4-2-3-1 para pasar al 1-4-4-2 o también a un 1-4-3-3, algo que ya sería demasiado ofensivo para lo que viene proponiendo Peñarol.

Pero no solo desde lo deportivo el plantel deberá disimular la baja de Leo sino que no hay que descuidar lo anímico por todo lo que esto significa. El 10 es el jugador franquicia de Peñarol, el que maneja el fútbol, el dueño de las pelotas quietas y dueño de un talento que si bien venía con altibajos, se extrañará y mucho en el aurinegro.

Por eso el desafío del Carbonero será doble o hasta triple, porque mientras Aguirre define quién será el sustituto de Leonardo Fernández, los jugadores deberán estar mentalizados en superar esa ausencia para rendir al cien por ciento o más porque esta noche el triunfo es impostergable jugando como local en un Estadio Campeón del Siglo y sobre todo, tras la dura derrota con Liverpool.

Y si de la baja de Leo se trata, desde su llegada al club en 2024, el 10 faltó en 14 partidos oficiales en los que el Carbonero ganó nueve, empató dos y perdió tres.

¿Qué hizo Diego Aguirre cuando faltó Leonardo Fernández? En seis partidos utilizó el doble nueve jugando 1-4-4-2, en cinco juegos el sustituto fue David Terans —en 2025 hasta que el Rey sufrió una lesión de tobillo—, en una oportunidad jugó Gastón Ramírez, en otra Diego García y en la restante Franco González, muy relegado hoy la consideración.

Peñarol afronta el desafío de jugar sin el 10 en una noche de Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo en la que el equipo sabe que fallar está prohibido.

Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura. Foto: Estefanía Leal | El País

Se inaugura el historial oficial entre Peñarol y Platense

Peñarol y Platense, los dos CAP del Río de la Plata por sus iniciales de Club Atlético y misma letra en el comienzo de sus nombres, inaugurarán esta noche en el Estadio Campeón del Siglo su historial a nivel de Copa Libertadores que también será el inicio de los cruces oficiales ya que los únicos dos antecedentes se remontan a partidos amistosos que ya tienen ocho casi nueve décadas.

El primer enfrentamiento entre el aurinegro y el Calamar se dio el Estadio Los Pocitos de Peñarol el 18 de abril de 1930 con triunfo visitante 4-3, mientras que el segundo juego fue el 25 de junio de 1938 en el Estadio Centenario, donde el Carbonero se impuso por 4 a 2.

Esta noche, luego de 88 años, Peñarol y Platense se volverán a ver las caras con otra historia de por medio, la de la Copa Libertadores y la ilusión de ambos equipos.

El Estadio Campeón del Siglo en la previa al partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Platense