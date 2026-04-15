Sin el 10: las opciones de Aguirre para disimular la baja de Leo Fernández y un viejo sistema que asoma

La ausencia de Leonardo Fernández en Peñarol ya se empezó a sentir el lunes y lamentablemente, el 10 se perderá varios meses de actividad por lo que Diego Aguirre deberá replantearse algunas cosas a la hora de conformar el equipo titular.

Y si hay algo que el entrenador no tiene ahora es tiempo porque tras el partido ante Liverpool, el Carbonero volverá a salir a escena este jueves desde la hora 21:00 (ESPN y Disney+) frente a Platense por Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo, donde el atacante de 27 años estará al margen tras conocerse una complicada lesión en la rodilla.

En tal sentido, la Fiera deberá pensar cómo empieza a parar el equipo sin Leo, pieza clave desde que llegó al club en la temporada 2024, donde tuvo su pico de rendimiento más alto hasta el momento.

Lo cierto es que el técnico aurinegro opciones tiene y hay que ver cuál le resulta mejor ya que seguramente el 1-4-2-3-1 habitual deba quedar a un lado para abrirle paso a un 1-4-4-2 bastante claro u otro sistema que le ofrezca soluciones.

Leonardo Fernández con pelota en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Con un 1-4-4-2, la presencia del doble nueve estaría asegurada y ahí Aguirre tiene a tres para elegir Matías Arezo, Abel Hernández y Facundo Batista. Como dato a destacar, ese sistema fue el que la Fiera usó en la Copa Libertadores 2011 en la que llegó a la final del certamen frente a Santos de Brasil con una histórica campaña. Ese equipo se caracterizaba por jugar con dos volantes de marca, otros dos por afuera y dos delanteros, uno con velocidad como Alejandro Martinuccio y otro con presencia de área como Juan Manuel Olivera.

Pero volviendo al actual plantel Mirasol, el doble cinco se mantendría con Eric Remedi como número puesto —aunque el argentino bien podría jugar por Leonardo Fernández pero no tiene un sustituto natural como cinco— y luego, entre Jesús Trindade y Roberto Fernández estaría el otro lugar si es que el técnico opta por jugar con dos volantes ofensivos por afuera como pueden ser Eduardo Darias, Luis Angulo o Gastón Togni como primeras opciones y un poco más relegados los juveniles Leandro Umpiérrez, Germán Barbas, Brandon Álvarez —quien se está recuperando de una lesión muscular— y Stiven Muhlethaler.

De todas maneras, en la práctica de hoy por la tarde, Diego Aguirre seguramente defina cómo planteará el partido clave ante Platense y sobre todo, por qué sistema se inclinará para disimular una baja importante como la de Leo Fernández en una etapa decisiva de la temporada en la que el equipo aurinegro se empezó a despedir del Torneo Apertura tras caer con Liverpool y en la que sabe que como local y por Copa Libertadores debe sumar los nueve puntos.