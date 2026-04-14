Liverpool volvió a meter en flor de problema a Peñarol y le complicó su aspiración al título del Apertura

Con técnico interino, con más puntos perdidos que ganados en 10 partidos, con una irregularidad sorpresiva y con uno menos apenas pasada la media hora. Así se presentó Liverpool al Campeón del Siglo donde volvió a ganar y donde complicó -y mucho- a Peñarol.

De poco le sirvió al aurinegro tener la pelota. Posesión que basculó el esférico de un lado al otro, sin profundidad, obligado también por el planteo inteligente del negriazul que se desgastó lo justo y necesario.

Ferrín estipuló que las salidas rápidas sean la estrategia para golpear a Peñarol y lo consiguió rápido, a los cinco minutos. Facundo Perdomo puso flor de pelota para Ruben Bentancourt que ganó de cabeza muy solo dentro del área y venció a Washington Aguerre para el 1-0 visitante.

Lo ocurrido ante Racing pocos días atrás -que también fue derrota por 2-1- empezó a sobrevolar el Campeón del Siglo donde los hinchas levantaban a un equipo que se encontró con una situación particular. Federico Martínez -ya amonestado- reclamó una infracción, se levantó molesto y golpeó a Kevin Rodríguez, lo que provocó la expulsión a los 32’. Parecía el aliciente justo para el Carbonero, pero poco cambió, todo lo contrario.

Dos remates de Kevin Amaro -uno en el lateral de la red y otro rozando el vertical izquierdo de Aguerre- y uno de Enzo Castillo, que el arquero mirasol mandó al tiro de esquina, mostraron que pese a la inferioridad numérica, Liverpool estaba más cerca del segundo que Peñarol del empate. Y precisamente de ese tiro de esquina, llegó el gol que estiró la ventaja visitante.

Martín Rabuñal, rodeado de camisetas aurinegras, ganó por arriba, superó a Aguerre y puso el 2-0 que pareció ser el golpe de nocáut, más allá de que quedaba todo el complemento.

El festejo de los jugadores de Liverpool tras el triunfo ante Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Diego Aguirre buscó cambiar y al segundo tiempo saltó con cuatro cambios, pero nada pudo modificar el panorama. La estrategia negriazul salió perfecta porque obligó a que Peñarol tuviera que rematar desde afuera y ahí apareció una y otra vez Martín Campaña con mucha seguridad. Probaron Kevin Rodríguez, Leandro Umpiérrez, Nicolás Fernández y Matías Arezo, pero ninguno pudo vencer al guardameta de reciente pasaje por el Mirasol.

Así lo fue cerrando Liverpool que lo ganó y dejó a Peñarol a cuatro puntos de la cima con 12 unidades en juego. Dejó muchas dudas de cara al partido de jueves por Copa Libertadores y lo metió en flor de problema.