"Sabemos jugar este tipo de partidos": el imponente récord de Liverpool en el Campeón del Siglo ante Peñarol

No fue una semana más para Liverpool. El entrenador Camilo Speranza puso el cargo a disposición después de la derrota frente a Deportivo Maldonado y la dirigencia optó por ponerle fin a su ciclo. En la previa a enfrentar a nada más y nada menos que a Peñarol, quien tomó las riendas del equipo negriazul fue Gustavo Ferrín, supervisor de divisiones formativas, y el equipo de Belvedere dio una verdadera muestra de carácter ante el aurinegro, aunque ya es algo a lo que está acostumbrado.

A los cinco minutos del partido, la ley del ex. Ruben Bentancourt abrió la cuenta y fue un duro golpe para el equipo de Diego Aguirre, que apostó por hacer ocho cambios en la oncena pensando en el partido ante Platense, como local, por Copa Libertadores el próximo jueves. Aún así, Peñarol jugó aproximadamente una hora con un jugador más por la expulsión de Federico Martínez cuando apenas se había cruzado el límite de la media hora de partido. El extremo negriazul vio la segunda amonestación y obligó a sus compañeros a dar un plus. Cerca del descanso Martín Rabuñal, otra vez de cabeza, marcó el segundo tanto y para el complemento los de Belvedere pasaron a línea de cinco conformando un bloque casi impenetrable para el equipo local.

“Sabíamos que era un partido muy difícil, hicimos un gran partido defensivamente y más aún después de la expulsión de Fede (Martínez). El objetivo era ganar porque estábamos un poco atrás en la tabla. Son puntos valiosos para nosotros, en la confianza y para los que nos vinieron a apoyar”, destacó el arquero Martín Campaña, que fue importante en el complemento.

El capitán Martín Rabuñal, sacó chapa: “Las sensaciones son de felicidad, de trabajo cumplido. Vinimos a buscar la victoria y lo conseguimos, era importante para nosotros porque necesitábamos ganar. Sabemos jugar este tipo de partidos y este grupo se lo merecía. Es también para la gente que nos está acompañando pese a los altibajos”, reconoció el autor del segundo gol, que espera la misma entrega del equipo para la próxima fecha, en la que enfrentarán a Nacional.

“Fue un partido de mucho desgaste, había que hacer los recorridos cuando quedamos con un hombre de menos en gran parte del partido. El equipo está adaptado para eso y si se termina acalambrado, se termina acalambrado. Esperamos seguir por este camino, viene otro partido de esta magnitud y esperamos afrontarlo con las mismas ganas”, dijo el capitán negriazul.

Que Rabuñal, en Liverpool desde enero de 2025 haya dicho que el equipo sabe jugar esa clase de partidos no es un detalle menor. Los de Belvedere mantienen una estadística sorprendente ante Peñarol en el Campeón de Siglo: ganaron cinco de los últimos siete partidos que jugaron allí, incluida la final del Campeonato Uruguayo 2023 que terminó 3-0.

Martín Rabuñal celebra el gol de Liverpool frente a Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Para qué me invitan: la supremacía de Liverpool ante Peñarol en el Campeón del Siglo

13 de abril de 2026 – Peñarol 0-2 Liverpool (Torneo Apertura)

20 de marzo de 2025 – Peñarol 0-3 Liverpool (Torneo Apertura)

09 de noviembre de 2024 – Peñarol 2-0 Liverpool (Torneo Clausura)

12 de febrero de 2024 – Peñarol 3-1 Liverpool (Copa AUF Uruguay)

16 de diciembre de 2023 – Peñarol 0-1 Liverpool (Final del Campeoanto Uruguayo)

05 de noviembre de 2023 – Peñarol 0-1 Liverpool (Torneo Clausura)

26 de junio de 2022 – Peñarol 0-1 Liverpool (Torneo Intermedio)