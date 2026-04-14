Aguirre sobre cómo está Leo Fernández y la rotación ante Liverpool: “Tomás riesgos y a veces lo pagas caro"

Peñarol enfrentó a Liverpool en el cierre de la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya con la presión de tener que ganar para no perderle pisada a Racing y quedar a un punto de los Cerveceros que son punteros. Con el partido ante Platense por Copa Libertadores el próximo jueves y la lesión de Leo Fernández, el entrenador aurinegro, Diego Aguirre, se vio obligado a rotar y la ausencia del número ‘10’ le dio la oportunidad de probar un esquema con dos puntas, que fueron Matías Arezo y Facundo Batista.

El Carbonero recibió un gol muy rápido, a los cinco minutos el negriazul ya ganaba gracias al tanto de Ruben Bentancourt y, a pesar de que se quedó con un hombre menos sobre la media hora de partido, encajó el segundo a poco del descanso. Peñarol salió al segundo tiempo con cuatro cambios, encerró al equipo de Belvedere en su campo, pero no encontró los caminos. Para Aguirre, es borrón y cuenta nueva y ya piensa en el partido por copa como local.

“Trataremos de que no nos afecte y separar lo que es el partido del jueves, de esto. No podemos bajar los brazos por perder este partido, si bien nos duele mucho. Estamos con el objetivo del partido de local en casa el jueves y tenemos que mejorar mucho y ganar”, dijo el entrenador y se refirió a la rotación en el equipo.

“Hoy hubo muchas variantes que no hacen a una alineación normal. Tomás riesgos y a veces los pagás caro como hoy”, reconoció el entrenador y explicó que la doble competencia lo obliga a rotar. “No tenés otra opción, lo vamos a volver a hacer cuando haya una frecuencia de tres partidos en una semana. Esperemos que no sea una actuación tan mala. En cantidad de veces hemos rotado y ganado. Hoy tomamos un gol demasiado temprano, errores puntuales que terminaron en gol”.

Después de esta victoria de Liverpool, Racing le sacó cuatro puntos a sus escoltas Peñarol y Deportivo Maldonado. “Es una diferencia importante, pero tampoco es definitiva. Lo siento así, pero te quedas golpeado porque las cosas no salieron como queríamos. Tenemos que recuperarnos y encarar lo que viene, pero sí que fue una muy mala noche y nos sentimos muy culpables por eso”, confesó La Fiera, que ensayó ocho cambios en la oncena titular.

Encontrar algo positivo en el análisis del rendimiento de Peñarol ante Liverpool no es nada fácil. “Tengo que pensar algo mucho para rescatar algo bueno, no sé, ahora no te lo puedo decir”, dijo Diego Aguirre, aunque destacó el plantel que tiene. “Tampoco se puede esperar que seamos un equipo que presente un resultado demasiado bueno. Tenemos un plantel amplio y tenemos que estar a la altura, por algo estos jugadores están en Peñarol y tienen que responder cuando les toca jugar. Tomamos riegos sabiendo del partido del jueves, también hay posibilidades de lesiones y tenés que manejar los cambios. No es una situación normal, a veces sale bien y otras veces como hoy que no salió nada”.

El lamento de los jugadores de Peñarol al término del primer tiempo ante Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

La lesión de Leo Fernández y la posibilidad de jugar con dos puntas

A Peñarol le volvieron a convertir de cabeza. En los últimos dos encuentros, los tres goles que recibió el aurinegro fueron por esa vía. “Me preocupa todo. Todo lo que es negativo para el equipo obvio que son cosas que te preocupan”, reconoció Diego Aguirre y se refirió también al estado sanitario de Leo Fernández y si el ‘10’ del Manya podría llegar a jugar ante Platense.

“Leo me dicen que está mejor y me dicen que mañana (martes) va a estar en Los Aromos. Quedan dos días para el partido y la expectativa es que pueda estar”, manifestó el entrenador de Peñarol y explicó que la ausencia del volante creativo le da la posibilidad de jugar con dos puntas, como lo hizo con Matías Arezo y Facundo Batista.

“Buscamos la posibilidad de jugar con dos puntas. Al no estar Leo nos daba esa posibilidad, nos daba esas variantes. Como no hicimos un buen partido y no nos salió nada, este no es el nivel de nuestros jugadores. Tenemos que dejar atrás esta mala noche. Tenemos buenas posibilidades de atacantes que van a hacer cosas muy buenas”.