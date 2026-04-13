Sin Darwin Núñez, Al-Hilal eliminado del único torneo que podía jugar el uruguayo: que pasó con el goleador

La particular situación de Darwin Núñez en Al Hilal sumó un nuevo capítulo este lunes y es que el equipo árabe quedó eliminado de la AFC Champions League Elite, el único torneo para el que el uruguayo estaba habilitado a jugar. Los dirigidos por Simone Inzaghi no pudieron ante Al-Sadd, que contó con muy buena participación del uruguayo Agustín Soria brindando una asistencia para el 3-3 en el tiempo regular y convirtiendo su penal en la tanda que tuvo un remate desviado de Karim Benzema.

La llegada del francés, ex Real Madrid, Al-Ittihad y ganador de un Balón de Oro fue lo que empezó a desequilibrar la situación de Núñez en el equipo. El arribo de Benzema al equipo, en condición de jugador libre, hizo que el entrenador tuviera que tomar la decisión de quitar a uno de los futbolistas del plantel en el torneo local, la Saudi Pro League, para que Benzema tuviera lugar y quien pagó los platos rotos fue el uruguayo; pese a que Al Hilal pagó a Liverpool de Inglaterra 53.000.000 de euros por el pase del artíguense.

Desde el 2 de febrero, en el empate 0-0 frente a Al-Ahli, que Darwin Núñez no juega en la Saudi Pro League y su única chance de tener minutos con su club pasó a ser la AFC Champions League Elite. De hecho, el uruguayo fue importante en el último partido del equipo por la fase de grupos marcado un doblete en la victoria 2-1 ante Al-Wahda hace casi un mes (16 de febrero). En ese partido el goleador de la selección uruguaya recibió una amarilla, llegó a las tres amonestaciones acumuladas y se perdió el duelo por los octavos de final de este lunes contra Al-Sadd.

Este domingo Al-Hilal compartió fotos y videos del equipo llegando a la Ciudad Deportiva del Príncipe Abdalá al-Faisal, en Yeda y Darwin Núñez estuvo entre la lista de viajeros del equipo, pero no estuvo en la convocatoria para el partido. Su equipo quedó eliminado y así el uruguayo ya no tendrá compromisos con su club hasta sumarse a la delegación de Uruguay para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al-Hilal estuvo tres veces arriba en el marcador, pero no pudo evitar ir a los penales ante Al-Sadd de Qatar que es dirigido por Roberto Mancini y tuvo entre sus titulares al uruguayo Agustín Soria, ex Defensor Sporting, que asistió a Roberto Firmino para el definitivo 3-3 del tiempo regular a los 70 minutos. Además, el volante de 21 años convirtió su penal en la tanda.

Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari y Marcos Leonardo convirtieron los goles para Al-Hilal, mientras que Claudinho, Rafa Mujica y Firmino anotaron para Al-Sadd, que se impuso desde los doce pasos. En la serie, Karim Benzema falló el primer penal de su equipo cuando tenían la ventaja.

¡¡DIRECTO A LAS NUBES, GATO!! Luego del 3-3 en los 120', BENZEMA falló su penal en la tanda y el Al Hilal quedó eliminado en octavos de la Champions de Asia ante Al Sadd.



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