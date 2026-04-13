Sin Darwin Núñez, Al-Hilal eliminado del único torneo que podía jugar el uruguayo: que pasó con el goleador
Fuera de la nómina del equipo para la Saudi Pro League, el delantero de la selección uruguaya solo podía participar en la AFC Champions League, pero fueron eliminados por el Al-Sadd de Agustín Soria.
La particular situación de Darwin Núñez en Al Hilal sumó un nuevo capítulo este lunes y es que el equipo árabe quedó eliminado de la AFC Champions League Elite, el único torneo para el que el uruguayo estaba habilitado a jugar. Los dirigidos por Simone Inzaghi no pudieron ante Al-Sadd, que contó con muy buena participación del uruguayo Agustín Soria brindando una asistencia para el 3-3 en el tiempo regular y convirtiendo su penal en la tanda que tuvo un remate desviado de Karim Benzema.
La llegada del francés, ex Real Madrid, Al-Ittihad y ganador de un Balón de Oro fue lo que empezó a desequilibrar la situación de Núñez en el equipo. El arribo de Benzema al equipo, en condición de jugador libre, hizo que el entrenador tuviera que tomar la decisión de quitar a uno de los futbolistas del plantel en el torneo local, la Saudi Pro League, para que Benzema tuviera lugar y quien pagó los platos rotos fue el uruguayo; pese a que Al Hilal pagó a Liverpool de Inglaterra 53.000.000 de euros por el pase del artíguense.
Desde el 2 de febrero, en el empate 0-0 frente a Al-Ahli, que Darwin Núñez no juega en la Saudi Pro League y su única chance de tener minutos con su club pasó a ser la AFC Champions League Elite. De hecho, el uruguayo fue importante en el último partido del equipo por la fase de grupos marcado un doblete en la victoria 2-1 ante Al-Wahda hace casi un mes (16 de febrero). En ese partido el goleador de la selección uruguaya recibió una amarilla, llegó a las tres amonestaciones acumuladas y se perdió el duelo por los octavos de final de este lunes contra Al-Sadd.
Este domingo Al-Hilal compartió fotos y videos del equipo llegando a la Ciudad Deportiva del Príncipe Abdalá al-Faisal, en Yeda y Darwin Núñez estuvo entre la lista de viajeros del equipo, pero no estuvo en la convocatoria para el partido. Su equipo quedó eliminado y así el uruguayo ya no tendrá compromisos con su club hasta sumarse a la delegación de Uruguay para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Al-Hilal estuvo tres veces arriba en el marcador, pero no pudo evitar ir a los penales ante Al-Sadd de Qatar que es dirigido por Roberto Mancini y tuvo entre sus titulares al uruguayo Agustín Soria, ex Defensor Sporting, que asistió a Roberto Firmino para el definitivo 3-3 del tiempo regular a los 70 minutos. Además, el volante de 21 años convirtió su penal en la tanda.
Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari y Marcos Leonardo convirtieron los goles para Al-Hilal, mientras que Claudinho, Rafa Mujica y Firmino anotaron para Al-Sadd, que se impuso desde los doce pasos. En la serie, Karim Benzema falló el primer penal de su equipo cuando tenían la ventaja.
¡¡DIRECTO A LAS NUBES, GATO!! Luego del 3-3 en los 120', BENZEMA falló su penal en la tanda y el Al Hilal quedó eliminado en octavos de la Champions de Asia ante Al Sadd.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026
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Resumen del partido: Al-Sadd eliminó a Al-Hilal en los octavos de final de la AFC Champions League Elite
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