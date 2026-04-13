Peñarol vs. Liverpool en vivo por el Torneo Apertura: seguí en vivo al aurinegro que busca seguir en la pelea

Se cierra la fecha 11 del Torneo Apertura con un partido de alto nivel porque en el Campeón del Siglo se miden Peñarol y Liverpool (20:00) en un partido donde ambos equipos se juegan puntos muy importantes, más allá de encontrarse en situaciones muy distintas.

El aurinegro busca mantenerse en la pelea por el título y sabe que para ellos es clave ganar porque Racing ya sumó de a tres y le sacó cuatro puntos a los de Diego Aguirre. Con ese contexto, el Carbonero no puede dejar puntos si apunta a manterse a tiro del Cervecero.

El entrenador también optó por darle descanso a varios futbolistas como Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera o Leonardo Fernández, más allá de que en este último caso también tuvo que ver el dolor con el que terminó en su rodilla en el partido por Copa Libertadores. Además, retornan Lucas Hernández y Diego Laxalt.

Del otro lado aparece un equipo negriazul de presente irregular porque se ubica en el puesto 12 y además se quedó sin entrenador la fecha pasada tras la renuncia de Camilo Speranza, lo que lleva a que esta noche el entrenador interino sea Gustavo Ferrín.