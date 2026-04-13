Torneo Apertura: lo que les queda a Racing, Peñarol y Deportivo Maldonado en la recta final camino al título

El Torneo Apertura entró en su tramo decisivo y la pelea por el título quedó reducida a tres protagonistas que llegan con aspiraciones concretas a las últimas fechas: Racing, Peñarol y Deportivo Maldonado. Con escenarios distintos pero la misma ilusión, los tres equipos afrontan un sprint final que promete emociones hasta la última jornada.

Racing manda en la tabla con 26 puntos, impulsado por una victoria agónica 2 a 1 frente a Wanderers, de atrás y como visitante en el Parque Viera que puede resultar clave en la definición. El equipo de Sayago depende de sí mismo y buscará sostener la ventaja en un calendario exigente.

Por su parte, Deportivo Maldonado se metió de lleno en la conversación tras dar el golpe ante Nacional en el Domingo Burgueño con el triunfo 4 a 2. Con 22 unidades, el conjunto fernandino que viene de la Segunda División y ha sido la revelación de este torneo, mantiene intactas sus chances y apuesta a la regularidad para dar la sorpresa.

Peñarol, también con 22 puntos pero con un partido menos, aparece como el competidor de peso para Racing. Este lunes enfrentará a Liverpool en un duelo determinante: si gana, alcanzará los 25 puntos y quedará a tiro de la cima con 12 unidades aún por jugar. El equipo de Diego Aguirre, además, es el único de los que definen, que tiene actividad internacional. Deberá gestionar la doble competencia, un factor que puede incidir en la rotación y el rendimiento en la recta final.

Un dato no menor es que tanto Racing como Peñarol deberán visitar a Cerro Largo en Melo, una parada siempre compleja que podría ser decisiva en la lucha por el título.

El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado ante Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

El fixture de los candidatos:

Racing:

Fecha 12: vs. Defensor Sporting (local, Parque Roberto)

Fecha 13: vs. Cerro Largo (visitante, Ubilla)

Fecha 14: vs. Montevideo City Torque (local, Parque Roberto)

Fecha 15: vs. Central Español (visitante, Parque Palermo)

Peñarol:

Fecha 12: vs. Juventud (local, Campeón del Siglo)

Fecha 13: vs. Wanderers (visitante, Estadio Centenario)

Fecha 14: vs. Defensor Sporting (local, Campeón del Siglo)

Fecha 15: vs. Cerro Largo (visitante, Ubilla)

Deportivo Maldonado:

Fecha 12: vs. Danubio (visitante, Jardines del Hipódromo)

Fecha 13: vs. Albion (local, Campus de Maldonado)

Fecha 14: vs. Cerro (visitante, Tróccoli)

Fecha 15: vs. Boston River (local, Campus de Maldonado)

Con realidades distintas, pero separados por apenas cuatro puntos, Racing, Peñarol y Deportivo Maldonado protagonizan una definición abierta, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Se define el Apertura y la emoción está garantizada.