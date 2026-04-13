Los rivales de Peñarol en la Copa Libertadores perdieron puntos el fin de semana y Platense rotó el equipo

Los rivales de Peñarol en el grupo E de la Copa Conmebol Libertadores tuvieron un fin de semana sin triunfos en sus respectivas ligas: tanto Corinthians como Independiente Santa Fe y Platense empataron sus partidos, entre el debut y la segunda cita internacional de esta semana entrante.

Por otra parte, el turno de Peñarol es este lunes frente a Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo, para intentar seguir como primer y único escolta del puntero del Torneo Apertura, Racing de Montevideo.

En Brasil, Corinthians igualó 0-0 ante Palmeiras en el Neo Química Arena de São Paulo. El Timão atraviesa un presente irregular: suma apenas 11 puntos en 11 fechas del Brasileirão y se mantiene al borde de la zona de descenso.

En Colombia, Independiente Santa Fe empató 1-1 el clásico frente a Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Los goles fueron de Sebastián Valencia y Hugo Rodallega. En ese mismo escenario, el Carbonero había igualado 1-1 el jueves en su debut copero, con tantos de Emanuel Olivera para los cafeteros y de Matías Arezo para el Manya.

El equipo que conduce el uruguayo Pablo Repetto está 13º entre los 20 equipos del campeonato colombiano, con 20 puntos en 16 partidos.

Por su parte, Platense —próximo rival del Manya— también dejó puntos por el camino. En el Estadio Ciudad de Vicente López empató 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con goles de Tomás Nasif para el local y Facundo Lencioni para la visita.

El Calamar está 11º entre los 15 equipos de la Zona A de la Liga Profesional de Argentina, con 16 puntos en 13 partidos disputados.

Con respecto al debut frente a Corinthians (derrota 0-2 en Argentina), el entrenador Walter Zunino rotó gran parte del equipo: solo repitieron oncena titular el arquero Matías Borgogno, el volante Pablo Ferreira y el extremo Guido Mainero.

Así, los tres equipos que comparten grupo con Peñarol llegan con dudas en lo local y sin haber podido ganar en la antesala de la segunda fecha de la Libertadores.

