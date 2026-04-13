Wanderers reclamará los puntos del partido con Racing, que jugó con 12: los pasos a seguir por el Bohemio

El partido que Racing le ganó a Wanderers este domingo en el Parque Alfredo Víctor Viera por 2 a 1 en la undécima fecha del Torneo Apertura tuvo una situación poco común que ahora pasará a otro ámbito ya que el Bohemio reclamará los puntos por alineación indebida.

Es que en el encuentro correspondiente a la undécima echa del certamen, se dio una secuencia insólita luego del gol agónico de Racing. Christian Chambián hizo un doble cambio, ingresaban Facundo González por Sebastián Da Silva y el "Rulo" José Varela (luego de una larga recuperación de ligamentos cruzados) por Felipe Cairus.

González y Varela entraron, pero Da Silva nunca salió y el árbitro reanudó el juego con 12 jugadores de Racing en cancha.

El partido se reanudó a los 49:17, cuando entró el Rulo Varela con la cinta de capitán, y la pelota rodó hasta los 49:34, cuando el árbitro hizo sonar su silbato porque le advirtieron que algo estaba mal.

Bruno Sacarelo se dio vuelta con gesto de incertidumbre y preguntó: "¿Hay 12?". Enseguida le indicaron a Sebastián Da Silva que debía salir del campo y una vez que se retiró, el juego se reanudó para jugar los instantes finales.

"Jamás me avisó Sacarelo y yo seguí jugando, no vi que levantara el cartel Anahí (Fernández). No sé por qué me amonestó todavía porque yo el cartel no lo vi, me enteré que salía cuando vino a decirme", dijo Da Silva tras el partido en el que se llevó la amonestación por esa situación.

Wanderers ante Racing por el Apertura 2026 en el Parque Viera. Foto: Darwin Borreli

Lo cierto es que ahora, Wanderers reclamará los puntos de este partido por alineación indebida y según supo Ovación, por estas horas el club del Prado está redactando el informe correspondiente para hacer esa solicitud.

“Hubo un hecho antirreglamentario y Sacarelo lo estampó en el formulario. Hoy vamos a hacer la denuncia para pedir los tres puntos. Por casi un minuto jugamos 12 contra 10”, dijo Jorge “Chifle” Barrios, presidente de Wanderers, en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), agregando: “Sabemos la realidad del plantel pero fuimos perjudicados nuevamente por el arbitraje. Los hinchas me piden que salga a defender la institución”.

Una vez el Bohemio haga la solicitud, el tema lo resolverá el Tribunal de Contiendas. “Si vos cometés un error en el tránsito te multan. Racing cometió un error y debe ser sancionado. No sé de quién es la culpa pero no se puede jugar con 12”, insistió Barrios.

Por otra parte, desde la institución del Prado hablaron en la jornada del domingo con Marcelo de León sobre esta situación y este lunes Wanderers será recibido por el Colegio de Árbitros.

Wanderers ante Racing en el Parque Viera por el Apertura 2026. Foto: Darwin Borreli

Antecedentes de reclamo de puntos por alineación indebida

A raíz de esta situación en la que Wanderers pedirá los puntos del partido frente a Racing por alineación indebida, vale la pena recordar un par de casos similares en otras ligas.

En 2022, Bayern Múnich venció a Friburgo en la Bundesliga por 4 a 1 y el equipo perdedor hizo el reclamo porque los bávaros jugaron 17 segundos con 12 futbolistas.

En ese caso, la solicitud fue rechazada por el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) que consideró que al Bayern no se le podía imputar culpa en la presencia de un jugador de más en el campo por un error que se generó en el momento de realizar un cambio doble —algo similar a lo que ocurrió en el Parque Viera—.

La responsabilidad del error fue atribuida por el Tribunal al equipo arbitral en torno al árbitro principal de ese partido, Christan Dingert.

Por otra parte, en Argentina hubo otro caso en agosto de 2024 cuando Deportivo Riestra llegó a tener 12 jugadores en el partido frente a Sarmiento de Junín. Fue el propio cuerpo técnico del Guapo que se percató de esa situación y no hubo quita de puntos.