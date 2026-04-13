Moreno Martins explotó contra el DT de Bolivia: “Los goles son para Villegas; no fuimos al Mundial por su culpa”

El experimentado delantero Marcelo Moreno Martins volvió a ser noticia en Bolivia, pero no solo por su rendimiento dentro de la cancha. A los 38 años, el goleador histórico de la selección marcó un doblete en la victoria 2-1 de Oriente Petrolero frente a Gualberto Villaroel, por la segunda fecha de la Primera División Profesional, y tras el partido lanzó duras críticas contra el seleccionador Óscar Villegas, le dedicó los goles y lo responsabilizó por la eliminación en el repechaje mundialista.

El atacante, que había regresado a la actividad con la ilusión de disputar el repechaje rumbo al Mundial, no fue tenido en cuenta y no ocultó su molestia. “Los goles son los que te dan la victoria, y eso fue lo que faltó en el repechaje”, afirmó, luego de dedicarle sus dos conquistas al entrenador: “Los dos goles fueron para Villegas, para vos papá”.

Moreno Martins fue más allá y responsabilizó directamente a Villegas por no haber logrado la clasificación. “La culpa es toda de él. Teníamos que estar en el Mundial. Los jugadores lo entregaron todo, pero se equivocó, infelizmente no fuimos al mundial por la culpa de Villegas”, disparó con contundencia.

Además, el jugador boliviano agregó: “Ahora hay que esperar a ver si lo hechan o no” en una declaración post partido pocas veces vista.

El delantero también hizo hincapié en su trayectoria con la selección, recordando sus 17 años defendiendo la camiseta de Bolivia. “Me sacrifiqué para estar ahí, di todo por la selección y no me respetó. Habló mal de mí y me despreció”, aseguró, visiblemente molesto.

Además, cuestionó decisiones tácticas del entrenador durante el repechaje. “Dijo que su selección no jugaba con centros, pero en el partido hubo 19 tiros de esquina y tuvimos más centros que en toda la eliminatoria que se jugó, necesitaba un ‘9’ y no lo llevó”, remarcó, en referencia a la ausencia de un centrodelantero para el estilo de juego utilizado en el partido definitorio.

Pese a la dureza de sus declaraciones, el histórico delantero dejó claro que su frustración pasa por no haber podido cerrar su ciclo en la selección con una participación mundialista. “Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro de que las cosas le salieron mal por todo lo que dijo en la previa, siempre habló sin respeto hacia mi persona”, concluyó.

Con su doblete y su fuerte descargo, Moreno Martins volvió al centro de la escena en el fútbol boliviano, abriendo una nueva polémica en torno al futuro de la selección y la continuidad de su entrenador.