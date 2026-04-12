Pablo Peirano habló de su salida de Nacional y su relación con Flavio Perchman: “Es algo que divide mucho”

Desde que en Nacional hubo cambio de mando y asumieron Ricardo Vairo y Flavio Perchman, como presidente y vicepresidente, el equipo tuvo cuatro entrenadores, además de un interinato de Martín Ligüera, en poco más de una temporada. Uno de los directores técnicos salientes fue Pablo Peirano, a poco de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025. El entrenador, que fue muy importante para que el tricolor ganara la tabla Anual, habló acerca de su salida y de su relación con el vicepresidente.

Peirano venía de ser vicecampeón con Independiente Santa Fe de Colombia y alcanzó a dirigir al Bolso en 33 encuentros, con muy buenos números. En su ciclo sumó 23 triunfos, cinco empates e igual cantidad de derrotas. El 3-0 en contra ante Peñarol en el Campeón del Siglo fue determinante para su salida y a partir de ahí fue “partido a partido”. Desde ese momento quedó eliminado ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay y su último encuentro fue un empate ante Wanderers en el Parque Viera.

“Sebastián (Eguren, Director Deportivo de Nacional) vino a casa a la mañana siguiente y me comentó que no tenía observaciones para hacerme por el tema del trabajo, pero consideraba que era necesario un cambio de energía y que no me asociaran a que esto no iba a tener un buen fin y que había que cambiarlo”, comentó Peirano sobre su salida del tricolor.

“Siempre te queda la sensación de no haber apretado, pero yo no me la esperaba. No pensé que fuera tan fuerte, ya estaba la decisión. Se volvieron locos, si no fuera por la bengala ya estábamos clasificando”, recordó el entrenador en entrevista con Polideportivo, de Canal 12.

🗣️ El proceso que terminó en sus salida de Nacional: "No me la esperaba, pensé que era un ruido y nada más"#PolideportivoUY por la pantalla de @teledoce 📺 pic.twitter.com/zHEV3JLc57 — Polideportivo (@Polideportivouy) April 12, 2026

“El hincha me reconoce por el título y me agradece”, reconoció Peirano y habló de su relación con el vicepresidente del club, Flavio Perchman, que suele dar su opinión sobre el equipo a los medios de prensa con bastante asiduidad. Para el entrenador, eso no es algo que ocurra normalmente.

“No es algo cotidiano. No es bueno para los futbolistas y el entorno del entrenador en sí que opinen de lo que está bien o está mal desde el punto de vista profesional. No es algo que estemos acostumbrados, sí la crítica desde afuera, pero no desde adentro. Es algo que divide mucho, no es algo que pueda unir. Todos sabemos que él opina, tiene su forma de ser, se hizo candidato de esa manera. Nadie puede callar a un vicepresidente y a una persona con la edad de él”, manifestó Peirano y contó que en una ocasión, unas declaraciones de Perchman lo molestaron.

“Una vez sola, no me acuerdo, hizo un comentario de un cambio, pero no me acuerdo bien en qué instancia fue. No me pareció el adjetivo que usó para el cambio que había hecho. Le dije que no estaba de acuerdo”, recordó.

➡️ La relación que mantuvo con Flavio Perchman#PolideportivoUY por la pantalla de @teledoce 📺 pic.twitter.com/pONeDNaPWX — Polideportivo (@Polideportivouy) April 12, 2026

El gesto de Nicolás López y la copa de la Liga AUF Uruguaya

No solo gran parte de los hinchas recuerdan el paso de Pablo Peirano por el club con cariño y reconocimiento; también los jugadores. El entrenador reconoció un gesto de uno de los referentes del club, Nicolás López, que le llevó la copa de Campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 a su casa.

“Fue una emoción muy fuerte. Nicolás es un muchacho muy sensible. Fue a casa, me tocó bocina y me llamaba. Llegó con la copa en el asiento del acompañante y con el cinto puesto. ‘¿Bajas o subo?’ Fue un reconocimiento muy grande porque trabajamos mucho para el futbolista. Fue un aire fresco para el momento”, rememoró Peirano.