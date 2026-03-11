Como picadora de carne: los últimos técnicos de Nacional duraron apenas 241 días en promedio

La continuidad de Jadson Viera en Nacional estuvo y está sobre la mesa de debate de la comisión directiva, que por ahora decidió sostener al entrenador en el cargo, principalmente por el respaldo del bloque oficialista que lideran Ricardo Vairo y Flavio Perchman, y del director deportivo Sebastián Eguren. Pero no es secreto que el oriundo en Rio Grande do Sul camina por la cornisa: otro paso en falso sería el fin de su ciclo al frente del plantel tricolor.

En tal caso, la conducción técnica de Viera podría convertirse en la más breve de los últimos años, ya que apenas lleva 10 partidos oficiales dirigidos desde el 1º de noviembre de 2025, cuando en su debut empató sin goles frente a Cerro por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, tanto Álvaro Recoba como Martín Lasarte y Pablo Peirano superaron los 30 partidos dirigidos, pero no sin sobresaltos. Ellos son los cuatro entrenadores que trabajaron a la par de Eguren, que asumió en el rol de director deportivo en diciembre 2023.

Para seguir un orden cronológico, el repaso empieza con el Chino Recoba, que no llegó a trabajar con la actual comisión directiva del club. Asumió en octubre 2023, casi en simultáneo que Diego Aguirre en Peñarol. Ninguno pudo salir campeón ese año: Nacional no clasificó a las finales y Peñarol las perdió con Liverpool.

Los números de Recoba no fueron malos, pero los de Aguirre lo condenaron. Porque en lo internacional no solo se metió en esa Copa Libertadores desde la segunda fase previa, sino que clasificó a octavos solo detrás de River Plate argentino y por encima de Libertad y Deportivo Táchira (club que hoy dirige). Pero perdió el Apertura 2024 con Peñarol, siete puntos por debajo, y se despidió tras una goleada en contra (0-3) con Cerro en el debut del Intermedio.

Recoba Asumió el 20/10/2023 y fue cesado el 10/06/2024, estuvo 234 días en el cargo. Dirigió 38 partidos, de los que ganó 21, empató ocho y perdió ocho (71 puntos de 111 posibles). Hizo 69 goles y recibió 45. Dirigió cuatro clásicos frente a Peñarol: empató los dos oficiales y ganó los dos amistosos (uno por penales). Se fue luego de un 0-3 ante Cerro.



Tras el interinato de un partido de Rafael García, rápidamente asumió Martín Lasarte en junio 2024 y con tres goleadas (4-0, 6-0 y 4-0) en cuatro partidos dio un panorama alentador. Pero igual que le pasó a Recoba, siempre corrió de atrás a Peñarol en el campeonato. Nacional terminó con 86 puntos, pero salió campeón el tradicional rival con 93 y sin necesidad de jugar finales. Los números de Lasarte fueron buenos incluso en los clásicos, de los que ganó cuatro (uno amistoso y otro por penales) y empató el restante, pero también fue víctima de una cruda campaña electoral que trasladó lo político al plano deportivo.

El ciclo de Lasarte parecía finalizar con aquella increíble derrota por penales en la final de la Copa Uruguay con Defensor Sporting, que terminó con los dos capitanes Coates y Polenta expulsados, mirando la definición asomados desde el túnel. Además, porque el DT de la fórmula electa Vairo-Perchman era Jorge Bava, quien nunca asumió por asperezas personales con el Diente López, la estrella del equipo. Y el reemplazante de Lasarte terminó siendo... Lasarte.

Aunque sin mucho respaldo de una dirigencia que pretendió cesarlo y no encontró una opción mejor, ganó los dos clásicos de verano (uno por la Supercopa) y otra vez dio buenas señales. Pero el rendimiento del equipo empezó a mermar y aquella derrota ante Juventud de la tarjeta roja al minuto de Diego Polenta, fue la última de Lasarte.

Lasarte Asumió el 17/06/2024 y fue cesado (definitivamente) el 30/03/2025, estuvo 286 días en el cargo. Dirigió 38 partidos oficiales, de los que ganó 23, empató 10 y perdió cinco (79 puntos de 114 posibles). Hizo 91 goles y recibió 33. Dirigió cinco clásicos: cuatro oficiales (ganó tres, uno por penales, y empató otro) y uno amistoso que también ganó.

Martín Ligüera dirigió como interino dos partidos hasta que asumió Pablo Peirano en abril 2025. Su ciclo empezó con derrota 0-1 ante Bahía por Libertadores, certamen donde al Bolso no le fue bien y quedó eliminado de todo en fase de grupos. Pero en el plano local, el Nacional de Peirano no paraba de ganar, salvo en los clásicos: perdió la final del Intermedio por penales y luego fue goleado 0-3 en el Campeón del Siglo, y cargó una mochila pesada que lo terminó destituyendo cuando se acercaron las finales, el equipo cada fecha jugaba peor y peligró la Tabla Anual.

Peirano Asumió el 07/04/2025 y fue cesado (definitivamente) el 27/10/2025, estuvo 203 días en el cargo. Dirigió 33 partidos oficiales, de los que ganó 23, empató cinco y perdió cinco (74 puntos de 99 posibles). Hizo 67 goles y recibió 34. Solo condujo dos clásicos frente a Peñarol y perdió los dos, uno por penales y el otro por goleada.



El 28 de octubre asumió Jadson Viera y aunque logró salir campeón uruguayo en el Gran Parque Central y en las narices de Peñarol, cinco meses después su continuidad prende de un hilo (o un resultado). Porque aunque armó el plantel a gusto, sigue jugando al pelotazo a Maxi Gómez y los resultados tampoco se le dan: ganó tres (solo dos en los 90’), empató cuatro y perdió tres de los 10 partidos que condujo. Y fue superado, tanto en juego como en el resultado, en los dos últimos clásicos. Y por lo visto en Las Piedras, además parece que a la gente se le terminó la paciencia con él.

