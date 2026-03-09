Una comisión y dos charlas pendientes: Vairo habló sobre Jadson Viera y filtraciones en directiva de Nacional

Son horas movidas en Nacional. La Comisión Directiva se reunió este lunes y el presidente Ricardo Vairo dio sus impresiones después de haber tratado dos temas: la continuidad de Jadson Viera y la filtración de un documento que se estaba trabajando a nivel dirigencial en el club tricolor. Según confirmó el mandamás tricolor, se creará una Comisión de Ética y mantendrá dos charlas importantes acerca del tema deportivo.

Hace algunos días, el borrador de una acta de directiva, que trataba el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, se filtró a la prensa y a las redes sociales y el propio Vairo lo calificó de "grave e inadmisible" confirmando que el club iniciaría medidas. Estas ya se confirmaron este lunes, luego de la reunión de directiva.

Las filtraciones en directiva:

"Hemos tomado decisión de implementar unos sistemas de tecnología de software para poder hacer seguimiento de toda la información que sale del club e iniciar una investigación privada, particular, para detectar de dónde pudo haber salido y cómo pudo haber sido. Puede haber salido de algunos de los que recibieron los mails, pero sabemos que hoy la tecnología permite que se puedan infiltrar o hackear. Eso ya está definido, se va a iniciar una investigación y se tomarán las medidas para adelante", informó el presidente de Nacional y confirmó que se creará una nueva comisión en el club.

"Se decidió, y se había decidido de antes de esto, conformar una Comisión de Ética para que trate todos los temas que se le presenten a directiva que tengan que ver tanto con socios o de dónde vengan y que puedan elaborar un informe. Está conformada por Hernán Navascués, Moreno y Pablo Durán", adelantó Vairo. "La primera etapa es ver cómo se dio ese tema y luego el tribunal de ética que nombramos hoy va a ser una de las primeras tareas que va a tener", adelantó el presidente.

Algunos hinchas de Nacional expresando su molestia tras el final del primer tiempo en el Parque Artigas. Foto: Leonardo Mainé.

La continuidad de Jadson Viera:

Después de la derrota 3-1 ante Juventud en Las Piedras, la continuidad del entrenador Jadson Viera quedó sobre la mesa en Nacional. Se analizó un poco la situación, se llamó al director deportivo Sebastián Eguren para que nos diera su informe según las charlas que había tenido con el cuerpo técnico el domingo de noche y este lunes de mañana y hemos decidido continuar con el cuerpo técnico", confirmó Vairo, aunque el propio presidente tomará cartas en el asunto.

"Voy a tener una charla con el cuerpo técnico y voy a tener otra con los jugadores mañana o pasado para analizar un poco el tema y ver cómo se sale de este momento. No se están dando las cosas con toda la expectativa que teníamos después de haber arrancado con una pretemporada y conformado todo lo que se nos pidió".

Ricardo Vairo reconoció que en Nacional hay que convivir con la presión y que el mal momento deportivo tiene varias causas. "Es algo multicausal, pero los tiempos se acortan y la presión en Nacional existe para todos y no importa dónde estemos si son jugadores, cuerpo técnico o dirigentes, tenemos que asumirla. Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero la rebeldía para poder sacarlo adelante", manifestó.

Jadson Viera tras la derrota de Nacional ante Juventud (Apertura 2026). Foto: Leo Mainé

El presidente del equipo tricolor dijo que a nivel deportivo se está en un momento de urgencia, antes del partido frente a Montevideo Wanderers el próximo viernes a las 20:00 en el Gran Parque Central.

"Dejémonos de hablar de jugar lindo, de jugar bien. Estamos en un momento que los partidos hay que ganarlos y demostrar que Nacional tiene rebeldía y buscar un protagonismo sea como sea. De mi parte a esta altura sea a pelotazos, a córner, a tiro libre, pero hoy es mandatorio empezar a ganar", aseguró Vairo, e interpretó que el mal momento deportivo es anterior a las salidas de Julián Millán y Christian Oliva, para el que se trajo un reemplazante (Mauricio Vera).

Mientras atendió a la prensa tras la reunión de directiva, Vairo hizo hincapié en que la sitaución deportiva del club es multicausal, pero no le quitó parte de la responsabilidad al plantel de Nacional. El cuerpo técnico está convencido. Siempre uno tiende a poner la responsabilidad en el cuerpo técnico o en el presidente, pero estas cosas son multicausales. Está claro de que no se está jugando como se debe jugar en Nacional y los responsables somos todos: cuerpo técnico, dirigentes y jugadores.

"El cuerpo técnico está convencido. Siempre uno tiende a poner la responsabilidad en el cuerpo técnico o en el presidente, pero estas cosas son multicausales. Está claro de que no se está jugando como se debe jugar en Nacional y los responsables somos todos: cuerpo técnico, dirigentes y jugadores", dijo el presidente de Nacional y se retiró con una contundente frase: "Tal vez suene duro, pero se dice que tenemos el mejor plantel, pero ese plantel no lo está demostrando en la cancha y es a donde tenemos que apuntar".